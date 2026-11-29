PONTIANAK POST - Film Four Seasons in Java (Empat Musim Pertiwi) karya sutradara Indonesia Kamila Andini terpilih menjadi wakil Indonesia untuk pengajuan kategori Film Fitur Internasional pada ajang Academy Awards atau Oscar.

Film ini mengangkat kisah perempuan penyintas kekerasan seksual yang berusaha merebut kembali kehidupan dan identitasnya. Film ini memadukan drama, thriller, dan realisme magis dengan latar kehidupan sebuah desa di Jawa.

Advertisement Mengutip ulasan Variety, film tersebut mengikuti perjalanan Pertiwi, perempuan yang kembali ke desa asalnya setelah 20 tahun menjalani kehidupan di luar kampung halaman, termasuk pernah mendekam di penjara.

Kepulangannya mempertemukannya kembali dengan orang-orang yang terlibat dalam pengalaman traumatis masa lalunya.

Pertiwi diperankan Putri Marino untuk latar waktu sekarang, sedangkan versi mudanya dimainkan Shofia Shireen. Setelah kembali, ia bukan lagi remaja 16 tahun yang pemalu dan penurut seperti yang diingat ibunya.

Advertisement Pertiwi tumbuh menjadi perempuan yang berani memperjuangkan dirinya dan orang-orang di sekitarnya.

Namun, kehidupan di desa tersebut tidak banyak berubah. Ayahnya masih terjerat kebiasaan berjudi dan alkohol, sementara ibunya terus mencari alasan untuk membenarkan perilaku sang ayah.

Tidak diterima oleh sebagian warga, Pertiwi kemudian membangun keluarga alternatif bersama orang-orang yang juga tersisih dari lingkungan desa.

Ia tinggal bersama Mak Ira (Christine Hakim), mantan pekerja seks yang mengelola kafe, serta Kuntet (Dwika Pradnyana), teman sekolahnya yang dianggap warga sebagai orang dengan perilaku tidak biasa.