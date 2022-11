Teliti Bawang Dayak, SMAK Immanuel Pontianak Bersinar di ISIF 2022

Trio siswa SMA Kristen Immanuel Pontianak berhasil membawa harum nama Indonesia dalam ajang bergengsi International Science and Invention Fair 2022. Meneliti tanaman lokal Bawang Dayak, mereka berhasil tampil sebagai juara dalam lomba yang diikuti 614 tim dari 32 negara ini.

ARISTONO, Pontianak

SISWA SMAK Immanuel Pontianak bernama Thomas Chrisant Denen, Herline Hardoyo, dan Jasmine Paskah Wang berhasil merebut medali emas International Science and Invention Fair (ISIF). Ajang yang diselenggarakan oleh IYSA yang pada 2022 ini bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja, Bali, 1 – 5 November 2022. Gelaran ini diselenggarakan secara hybrid dan diikuti oleh 145 tim secara offline dan 469 tim secara online dari 32 negara. Sebelumnya juga mereka meraih prestasi serupa di MIICA Malaysia Semi Grand Award.

Adapun negara-negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Bulgaria, India, Amerika Serikat (Puerto Rico), Korea Selatan, Filipina, Iran, Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Kolombia, Belarus, Romania, Brazil, Algeria, Arab Saudi, Uruguay, Mexico, Nigeria, Nepal, Hong Kong, Serbia, Itali, Bolivia, Macau (China), Singapura, Kazakhstan, Lebanon, dan Vietnam.

Penyelenggaraan ISIF 2022 secara offline diadakan di kota Singaraja, Bali dari tanggal 1 – 5 November 2022. Lomba ini dilakukan dalam bentuk pameran dan presentasi hasil penelitian dari para pelajar mulai jenjang SD hingga universitas. Tim SMAK Immanuel Pontianak mempresentasikan karya yang berjudul Effects of Microgravity and UV-C Treatment on the Vegetative Growth of Bawang Dayak (Eleutherine Bulbosa).

“Karya ini memberikan informasi tentang bagaimana pengarih mikrogravitasi dan paparan Radiasi Ultraviolet-C pada umbi bawang Dayak sebagai upaya mempercepat pertumbuhan dalam budidayanya. Dari penelitian tersebut, ditemukan bahwa mikrogravitasi dan paparan UVC dapat meningkatkan kecepatan pertumbuhan dan tinggi tanaman bawang Dayak setelah ditanam selama 40 hari. Lomba ini dimulai dengan kegiatan Booth Set-Up di mana para peserta mengatur stand masing-masing dengan dekorasi dan poster penelitian yang telah disiapkan sebelumnya,” papar Thomas kepada Pontianak Post.

Lanjut dia, tim SMAK Immanuel Pontianak menghadirkan bawang dayak yang merupakan objek dalam penelitian ini. Bawang Dayak menarik perhatian dan rasa ingin tahu para pengunjung, baik lokal maupun internasional. Lomba ini kemudian dilanjutkan dengan sesi presentasi yang dilakukan di masing-masing stand. Setiap tim hanya diberikan 15 menit untuk mempresentasikan penelitiannya kepada dua juri yang datang terpisah. Saat dikunjungi kedua juri, waktu terasa bergerak sangat cepat, sehingga penjuriannya tidak memakan waktu yang terlalu lama.

Juri berkunjung, mendengarkan presentasi, menanyakan beberapa pertanyaan seperti manfaat dari penelitian tersebut dam pergi setelah selesai menilai. Tim SMAK Immanuel Pontianak dalam ajang lomba ini dinilai oleh dua juri berkebangsaan India dan Malaysia. ISIF 2022 dibuka untuk umum, pengunjung pengunjung dari stand lain ataupun masyarakat umum dapat berkunjung ke stand peserta. Kegiatan ISIF 2022 juga diisi dengan kegiatan seminar inventor’s talk pada tanggal 3 dan pengumuman hasil lomba pada tanggal 4. Pada akhirnya, tim SMAK Immanuel Pontianak meraih medali emas dan MIICA Malaysia Semi Grand Award. (*)