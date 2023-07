Gandeng MUA Thya Make Up, Wardah Pontianak Adakan Beautyclass di Sintang

PONTIANAK – Menggandeng MUA Thya Make Up, Wardah Pontianak menggelar beautyclass di Kabupaten Sintang. Kegiatan tersebut digelar di DND Coffee Shop and Eatery, pada 9 Juli lalu dan diikuti oleh 30 orang peserta.

Beauty Promotor Wardah Pontianak, Dita Indah Permatasari, mengatakan, wardah adalah produk kosmetik nomor satu di Indonesia yang dinaungi oleh perusahaan PT Paragon Technology Innovation (Paragon).

Untuk berbagai informasi dan pengetahuan, lanjut Dita, pada 9 Juli lalu pihaknya menggelar acara beautyclass di Kabupaten Sintang bekerjasama dengan MUA Thya Make Up.

“Tujuan acara ini untuk belajar tentang tips and trick make up. Dalam acara ini peserta dapat langsung mempraktekan ilmu yang didapat,” kata Dita.

Dita menjelaskan , acara yang mengusung tema, ‘Timeless Clasic Make Up Look’ itu di harapkan dapat memberi pengetahuan tambahan bagi peserta. Dan peserta mampu mengembangkan ilmu yang sudah di dapat.

“Peserta tidak hanya belajar tentang make up saja tetapi wardah beauty pontianak juga memberikan skin education untuk para peserta,” ucap Dita.

Dia menerangkan, kegiatan beautyclass pastinya sangat bermanfaat untuk para peserta yang hadir karena dengan tema ‘Timeless Classic Make up Look’ ini pasti tidak akan tertinggal oleh perkembangan look make up yang akan terus berubah-ubah.

“Kegiatan ini disambut antusias oleh warga Sintang. Bahkan ada peserta yang hadir dari kabupaten Melawi,” pungkas Dita. (adg/pk).