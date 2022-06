Shop for Free with BRImo, Meriahkan TheFoodhall Plaza Senayan

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai bank terbesar di Indonesia terus melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Konsistensi ini dihadirkan oleh perseroan melalui pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan secara internal maupun dengan mitra, salah satunya adalah TheFoodhall.

Seperti diketahui, BRI dengan TheFoodhall telah menjalin kerja sama sejak 2017, dimana terus terjadi peningkatan transaksi di tiap tahunnya. Harapan bersama BRI dan Foodhall tahun ini dapat menghasilkan lebih dari 500 ribu transaksi dengan avarage rupiah per transaksi sebesar Rp 750 ribu – Rp 1 Juta per customer. Ini sejalan dengan visi misi melayani pelanggan masyarakat, khususnya nasabah BRI melalui pembayaran kartu debit, kredit dan BRImo serta program promosi yang menarik.

Terbaru, melalui momentum peluncuran kembali Foodhall Plaza Senayan dengan wajah barunya, BRI turut memeriahkan melalui promo spektakuler untuk para pelanggan setia TheFoodhall. BRI bersama TheFoodhall menghadirkan program “Shop for Free” sebesar Rp 1 juta selama 5 menit untuk 50 pelanggan terpilih. Transaksi ini dapat dilakukan menggunakan BRImo. Kriteria pelanggan terpilih untuk dapat mengikuti program “Shop for Free” yakni pelanggan yang melakukan top up saldo di tabungan BRI.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan, transaksi menggunakan scan QRIS BRImo memberikan banyak manfaat bagi pengguna, baik customer maupun mitra merchant. “Transaksi dapat dilakukan menjadi lebih cepat, tidak perlu menggunakan uang tunai, serta aman karena semua QRIS memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia,” ujar Handayani.

Seperti diketahui, BRImo yang merupakan aplikasi keuangan digital BRI berbasis data internet ini memberikan kemudahan bagi nasabah maupun nonnasabah BRI untuk bertransaksi dengan User Interface dan User Experience, serta fitur-fitur menarik lainnya dengan pilihan Source of Fund/sumber dana di rekening Giro/Tabungan. Tercatat saat ini user BRImo telah mencapai lebih dari 18 juta user aktif.

Event “Shop for Free” with BRImo diharapkan dapat memberikan experience baru bagi masyarakat mengenai solusi bertransaksi dengan cepat, mudah, aman, serta menguntungkan. Program ini berlangsung sebanyak 2 kali, yaitu pada 18 Juni 2022 dan 24 Juni 2022.

Selain menikmati promo gratis belanja menggunakan BRImo di TheFoodhall Plaza Senayan, nasabah BRI juga dapat menikmati kemudahan bertransaksi serta promo- promo menarik dengan Kartu BRI di TheFoodhall seluruh Indonesia. Promo dapat diakses melalui website resmi promo BRI yaitu https://promo.bri.co.id. Selain bekerja sama dengan TheFoodhall, BRI juga menjalankan promo di lebih dari 200.000 mitra merchant yang tersebar di seluruh Indonesia.(*)