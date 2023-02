Ampuun Bank JAGO ! Mengenal Jerry Ng, Taipan Asal Pontianak

PONTIANAK – Nama Jerry Ng terus saja ramai menjadi pencarian di flatform google dan medsos sejak 2022 silam. Sampai sekarang sosoknya terus dicari khususnya warga Kalimantan Barat. Kebetulan sekali Taipan kaya ini, merupakan pria kelahiran Pontianak, tepatnya 2 Juli 1965 silam.

Berkat tangan dinginnya, kinerja emiten PT Bank Jago Tbk (ARTO), yang mayoritas saham dimiliknya bersinar di pasar modal Indonesia, sampai menjadikannya salah satu orang terkaya di Indonesia.

Bahkan, harga emiten saham perbankan ini, pernah menyentuh ke level tertinggi, tepatnya pertengahan Januari 2022 silam, atau pandemi COVID-19 masih berlangsung. Perusahaan keuangan yang sebelumnya dikenal dengan nama PT. Bank Artos Indonesia Tbk (ARTO) pernah meroket ke level harga tertinggi, yakni Rp19.000/lembar. Padahal dua tahun sebelumnya atau Maret 2020, harga sahamnya hanya dijual Rp314/lembar.

Waktu itu banyak trader profesional saham, panen cuan hingga mencapai 3.900 persen lebih. Hanya dalam waktu 2 tahun, warga Pontianak ini berhasil menjadikan kinerja emiten sahamnya naik tajam.

Hanya sekarang tepatnya pertengahan februari 2023 ini, harga saham Bank JAGO turun dan bertahan di level harga Rp2.960. Terus mengalami sideway (naik turun) sejak beberapa bulan belakangan.

Akhir Desember 2022, namanya masuk dalam pemberitaan media-media nasional.

Kekayaan Jerry Ng, sempat anjlok akibat amblesnya harga saham emiten Bank Jago TBk (ARTO). Forbes sendiri pernah melaporkan bahwa Taipan asal Pontianak, yang sempat menduduki peringkat 12 orang terkaya di Indonesia, kini kekayaannya harus turun hingga puluhan persen.

Seperti apa sih sosok miliarder Jerry Ng, pemilik Bank Jago ini. Rasanya mengenal pria kelahiran asal Kota Pontianak ini, memiliki rasa kebanggaan tersendiri. Jerry Ng, yang lahir di Kota Khatulistiwa ini adalah bankir berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan lulusan sarjana Administrasi Bisnis di University of Washington.

Jabatan bergengsinya juga pernah dipercaya sebagai ketua di The Blum Center for Developing Economies, sebuah program yang memanfaatkan bakat, antusiasme, dan kekuatan komunitas mengatasi tantangan besar kemiskinan global. Waktu itu, pendekatan pemecahan masalah interdisiplinernya melibatkan mahasiswa-fakultas, yang berdedikasi menghadapi tantangan melalui inisiatif inovatif, pendidikan, dan penelitian di University of California, Berkeley.

Jerry Ng, memulai kariernya dari assistance vice president consumer service group di Citibank selama 5 tahun. Selain itu, Jerry juga pernah menjabat Deputi Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jabatan berikutntya adalah Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Jerry Ng, juga pernah memimpin PT Bank BTPN Tbk, sebagai Direktur Utama. Sebagai Bankir dari berbagai Bank, Jerry Ng dikenal selalu berinovasi dan turut melahirkan beragam produk unggulan di pasaran. Kompetitornya bahkan sempat was-was kala itu.

Selama memimpin Bank BTPN, misalnya. Ia mampu menjadikan Bank BTPN dari sebuah bank berukuran kecil beraset Rp10,6 triliun. Bank berukuran besar dengan aset tembus Rp101,9 triliun dan mencetak laba bersih hampir Rp2 triliun, hingga memodernisasi platform digital Bank BTPN.

Tatler Asia pada (9/12/2022) melansir cerita bahwa, Jerry Ng memulai perjalanannya menjadi sosok miliarder sukses, dari pengalaman sederhana. Dia terinspirasi dari supir taksi Uber di Amerika Serikat.

Perjalanan selama 15 menit dari hotel ke tempat kerja. membuatnya sadar bagaimana digitalisasi global bekerja. Sebagai bankir, Jerry Ng berpikir alami menerapkan idenya ke bank. Dia melakukannya hingga tahun 2019, mengakuisisi 51 persen saham di Bank Artos. Bank Jago dinamainya dengan haraapan bertransisi ke digital. Seperti mimpi, tangan “midasnya” juga menjadikan kinerja saham Bank Jago menjadi fenomenal.

Bank Jago sendiri mayoritas dimiliki PT METAMORFOSIS EKOSISTEM INDONESIA Shareholder Icon dengan komposisi 29,806 persen. Masyarakat Umum 27,894 persen. PT DOMPET KARYA ANAK BANGSA berkisar sekitar 21,404 persen. Sementara WEALTH TRACK TECHNOLOGY LIMITED Shareholder Icon memiliki 11.686 persen. GIC PRIVATE LIMITED berkisat 9,21 persen.

Sementara Komposisi President Director dijabat KHARIM INDRA GUPTA SIREGAR dengan Vice President Director yakni ARIEF HARRIS TANDJUNG. Untukm jabatan President Commissioner dipegang oleh JERRY NG.