Peringatan Hari Jadi ke-255 Pontianak: Menatap Masa Depan Kota Tanpa Melupakan Tradisi

Peringatan Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak di Masjid Jami menjadi momentum merawat tradisi keagamaan, mempererat silaturahmi, serta menguatkan kebersamaan warga di tengah arus modernisasi kota demi menghadirkan keberkahan dan kedamaian bersama.

MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak

Malam di kawasan Kampung Dalam Bugis terasa begitu khidmat. Angin malam yang berembus pelan dari tepian Sungai Kapuas menyapa bangunan kayu bernilai sejarah tinggi, Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman.

Advertisement Malam itu, tempat ibadah tertua di Kota Pontianak tersebut dibalut suasana hangat dan syahdu. Pendar lampu masjid menerangi puluhan warga, alim ulama, habib, serta jajaran pejabat pemerintah yang duduk bersila rapat dalam barisan rapi.

Di tengah kesederhanaan dan ketenangan malam, gema pembacaan surah Yasin, kalimat tahlil, serta untaian doa membumbung tinggi ke udara. Tradisi keagamaan yang telah melintasi lorong waktu ini digelar khusus sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang Kota Pontianak yang resmi menginjak usia 255 tahun.

Advertisement Hadir di tengah-tengah jamaah, Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, tampak larut dalam kekhusyukan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa berkumpulnya masyarakat dan pemerintah dalam majelis doa bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bentuk ikhtiar spiritual untuk memohon keberkahan bagi bumi Khatulistiwa.

“Agenda seperti ini adalah bentuk rasa syukur kita bahwa Kota Pontianak sudah berdiri dan berusia 255 tahun. Mudah-mudahan yasinan, tahlilan, dan doa bersama ini menghadirkan keberkahan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Pontianak,” tutur Bahasan dengan nada hangat.

Pemilihan Masjid Jami sebagai pusat kegiatan spiritual ini memiliki makna mendalam. Bangunan megah nan bersahaja tersebut bukan cuma saksi bisu berdirinya Kota Pontianak sejak abad ke-18, tetapi juga simbol identitas dan fondasi peradaban masyarakat lokal. Menurut Bahasan, jejak sejarah yang ditinggalkan para pendiri kota harus terus dirawat dan dihormati oleh generasi penerus.

Di tengah gempuran zaman dan dinamika kota yang kian modern, keberadaan majelis-majelis keagamaan menjadi benteng sosial yang kokoh. Tradisi berkumpul, membaca Yasin, bertahlil, hingga berselawat dinilai mampu mempererat tali silaturahmi serta menjaga kerukunan antarwarga. Bahasan menegaskan pentingnya menularkan kebiasaan mulia ini kepada anak cucu agar Pontianak tidak kehilangan ruh manusianya.

“Apapun situasi dan kondisi kota yang semakin modern, tradisi berdoa, berkumpul, dan bermajelis seperti ini harus terus kita lestarikan sampai kepada anak cucu kita,” tegasnya.