Bantuan Bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas: Empat Warga Bantuan Terima Kursi Roda dan Kaki Palsu

Pemkot Pontianak menyalurkan kursi roda, kaki palsu, dan bantuan sandang kepada empat warga lansia serta penyandang disabilitas. Bantuan yang diserahkan langsung Wakil Wali Kota Bahasan ini diharapkan mendukung mobilitas, kemandirian, dan aktivitas harian penerima.

MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak

BAGI sebagian orang, kursi roda mungkin sekadar alat bantu untuk berpindah tempat. Begitu pula kaki palsu yang membantu seseorang kembali melangkah. Namun, bagi warga yang mengalami keterbatasan mobilitas, kedua alat tersebut dapat membuka peluang untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mandiri.

Advertisement Harapan itulah yang ingin dihadirkan Pemerintah Kota Pontianak melalui penyaluran bantuan alat bantu dan sandang kepada empat warga, Selasa (27/10). Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyerahkan langsung bantuan tersebut dengan mengunjungi rumah masing-masing penerima.

Empat warga yang menerima bantuan itu ialah Lawati, warga Kelurahan Tanjung Hilir, dan Siti Minasari, warga Kelurahan Siantan Tengah, yang memperoleh kursi roda dewasa serta sandang lansia.

Advertisement Sementara itu, Muruyeh, warga Kelurahan Siantan Hilir, menerima kursi roda dewasa dan sandang disabilitas. Adapun Suparmi, warga Kelurahan Batu Layang, mendapatkan kaki palsu serta sandang bagi penyandang disabilitas.

Bagi para penerima, bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang kebutuhan yang selama ini menjadi bagian dari keseharian mereka. Kursi roda membantu mobilitas, sedangkan kaki palsu diharapkan mendukung aktivitas dan kemandirian sesuai kondisi masing-masing penerima.

Bahasan mengatakan, bantuan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan memperoleh dukungan sesuai kondisi mereka. Menurutnya, nilai bantuan tidak hanya terletak pada barang yang diberikan, tetapi juga pada manfaat yang dirasakan penerima.

“Bantuan seperti kursi roda maupun kaki palsu ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi penerimanya sangat berarti karena membantu mobilitas dan aktivitas sehari-hari,” ujarnya.

Ia menegaskan, pelayanan sosial perlu menjangkau masyarakat secara langsung, terutama lansia dan penyandang disabilitas yang menghadapi keterbatasan dalam menjalankan aktivitas secara mandiri.