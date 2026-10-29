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Musyawarah Pastoral Keuskupan Sintang: Evaluasi Pelayanan dan Pelestarian Lingkungan

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Penulis: Riska Nanda Kumala Sari
Muspas Keuskupan Sintang menjadi ruang evaluasi pelayanan gereja sekaligus perumusan arah pastoral. (ISTIMEWA)
Muspas Keuskupan Sintang menjadi ruang evaluasi pelayanan gereja sekaligus perumusan arah pastoral. (ISTIMEWA)

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Musyawarah Pastoral (Muspas) Keuskupan Sintang menjadi ruang evaluasi pelayanan gereja sekaligus perumusan arah pastoral yang menjawab kebutuhan umat dan tantangan lingkungan hidup. 

RISKA NANDA, SINTANG 

Uskup Sintang Mgr. Samuel Oton Sidin, OFM.Cap, mengatakan bahwa Musyawarah Pastoral menjadi kesempatan untuk menghimpun keprihatinan, kebutuhan, dan harapan umat dari tingkat stasi hingga paroki. Hasil pembahasan diharapkan menjadi pijakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan rohani dan pelayanan gereja.

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“Melalui forum ini, kita mengevaluasi program yang sudah dilaksanakan, melihat kembali kebijakan yang berjalan, kemudian merumuskan prioritas dan langkah pelayanan untuk periode berikutnya agar semakin sesuai dengan perkembangan zaman,” ujar Uskup Samuel.

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Ia menambahkan, Muspas juga berperan memperkuat kebersamaan seluruh unsur gereja, baik imam, biarawan, biarawati maupun umat awam. Kesatuan tersebut diperlukan agar misi gereja dapat dijalankan melalui kerja sama, bukan pemisahan peran.

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Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala berharap peserta memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan persoalan nyata yang ditemukan dalam pelayanan di lapangan.

“Berbagai kendala yang dihadapi umat perlu dibicarakan secara terbuka. Evaluasi terhadap program yang berjalan dapat menjadi bahan perbaikan sehingga pelayanan gereja ke depan semakin baik,” kata Bala.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan berharap Muspas menghasilkan gagasan yang memperkuat toleransi, keharmonisan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

“Pelayanan gereja hendaknya tidak hanya menyentuh kehidupan internal umat, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan menjaga alam. Umat di Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu diharapkan mengambil bagian dalam pelestarian lingkungan,” tukasnya.

Forum yang berlangsung di Rumah Retret Temenggung Tukong, Kelam Permai, Selasa (27/10) melibatkan berbagai unsur gereja untuk meninjau program yang telah berjalan, menyusun prioritas pelayanan, serta memperkuat keterlibatan umat dalam kehidupan sosial. (*)

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Editor : Rafael B. Junior
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