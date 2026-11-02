21 Tahun HIMPAUDI Berjuang, Guru PAUD Nonformal Masih Menanti Pengakuan Negara

Pengakuan terhadap status dan hak kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) nonformal masih menjadi pekerjaan rumah dalam sistem pendidikan nasional. Meski telah mengabdi selama puluhan tahun, pendidik Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan tempat penitipan anak belum memperoleh kedudukan yang setara dengan guru PAUD formal.

RISKA NANDA, SINTANG

Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Betti Nuraini, mengatakan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan tersebut telah berlangsung selama 21 tahun. Namun, hingga kini status guru PAUD nonformal belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi maupun undang-undang.

Advertisement “Selama 21 tahun kami memperjuangkan hak para pendidik PAUD nonformal. Sampai sekarang, kedudukan mereka sebagai guru belum diakui secara regulasi. Pengakuan yang tersedia baru diberikan kepada pendidik PAUD formal,” ungkap Betti saat menghadiri peringatan HUT ke-21 HIMPAUDI tingkat Provinsi Kalimantan Barat di GOR Apang Semangai, Kabupaten Sintang, Sabtu (31/10).

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Menurutnya, ketidaksetaraan tersebut berdampak terhadap kesempatan guru PAUD nonformal untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memperoleh sertifikasi. Padahal, mereka turut mengambil peran penting dalam membangun fondasi pendidikan anak sejak usia dini. Betti menyebutkan, aspirasi HIMPAUDI telah dimasukkan dalam draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Pihaknya akan terus mengawal pembahasan hingga regulasi tersebut disahkan.

Advertisement “Kami berharap tidak ada lagi pemisahan antara PAUD formal dan nonformal. Guru Kelompok Bermain juga harus mendapatkan pengakuan, kesempatan sertifikasi, kesejahteraan, serta perlindungan yang sama,” katanya.

Ia menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan dengan menyampaikan aspirasi kepada kementerian terkait dan Komisi X DPR RI. Sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi tantangan dalam memperjuangkan kesetaraan tersebut.

Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyatakan pemerintah daerah siap menjalin komunikasi dengan kementerian terkait mengenai persoalan PAUD.