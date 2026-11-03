Konflik Buaya dan Manusia Meningkat di Kalbar, Alih Fungsi Habitat Jadi Salah Satu Pemicu Utama

33 Kasus tercatat hingga Agustus 2026, buaya muncul di permukiman Kalbar. Kerusakan habitat, alih fungsi lahan, hingga kebiasaan membuang sampah ke sungai diduga menjadi pemicu meningkatnya konflik manusia dan buaya. Di balik ancaman tersebut, kemunculan buaya juga menjadi alarm bagi kondisi ekosistem perairan Kalimantan Barat.

PONTIANAK – Kemunculan buaya di sekitar permukiman warga Kalimantan Barat semakin menjadi perhatian. Dalam delapan bulan pertama 2026, tercatat sebanyak 33 kejadian konflik antara manusia dan buaya di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Advertisement Bahkan, sepanjang Agustus 2026 saja sudah terjadi empat kejadian. Salah satunya merupakan kasus warga yang diterkam buaya dan hingga pembahasan berlangsung belum ditemukan.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa konflik manusia dengan satwa liar ini bukan lagi persoalan yang bisa dianggap sepele. Terlebih, sejumlah kejadian terjadi di kawasan yang selama ini menjadi tempat masyarakat beraktivitas, mulai dari sungai, tambak, hingga perkebunan.

Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Syarif Iwan Taruna Alkadri, mengungkapkan bahwa Kabupaten Kubu Raya menjadi wilayah dengan kejadian konflik terbanyak. Selain itu, laporan juga ditemukan di Kabupaten Sambas, Mempawah, dan Bengkayang.

Advertisement "Kalau kita lihat di tahun ini saja, ini ada 33 kasus kejadian di Kalbar ini. Khusus di Kalimantan Baratnya ada 33 kejadian. Kalau kita tarik lagi di bulan terakhir ini, di bulan Agustus, ini ada empat kejadian," ungkap Syarif dalam podcast jurnalistik Pontianak Post, Bukan Name.

Menurutnya, meningkatnya konflik manusia dan buaya tidak bisa dilepaskan dari sejumlah faktor, terutama perubahan lingkungan dan aktivitas manusia yang bersinggungan langsung dengan habitat satwa tersebut.

Habitat Menyempit, Buaya Mendekati Permukiman

Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah perubahan fungsi habitat alami buaya.

Kawasan yang sebelumnya menjadi tempat hidup dan mencari makan kini banyak berubah menjadi tambak, perkebunan kelapa sawit, maupun kawasan permukiman.