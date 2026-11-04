Bangga Kenalkan Budaya Dayak, Pelajar Pontianak Nathan Alexandro Tjhe Terima Penghargaan Gold NYAA

Pelajar asal Pontianak, Nathan Alexandro Tjhe menerima penghargaan Gold National Youth Achievement Award (NYAA) 2026 dari Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam, pada Senin (26/10). Berikut kisahnya.

MARSITA RIANDINI, Pontianak

NATHAN Alexandro Tjhe menjadi satu-satunya pelajar asal Indonesia di antara 31 penerima yang terpilih secara nasional oleh Istana Kepresidenan Singapura. Pria berusia 17 tahun itu pun bahagia karena menerima penghargaan itu secara langsung dari Presiden. Di momentum spesial itu, ia bangga mengenakan kain bermotif Dayak hasil kerajinan UMKM lokal dari Dekranas Pontianak, Kalimantan Barat.

Advertisement Pengakuan khusus tersebut, yang dikenal sebagai Presidential Recognition (Pengakuan Khusus Presiden Singapura), diberikan atas kontribusi besar dan dampak nyata yang telah diberikan para penerima kepada masyarakat.

"National Youth Achievement Award merupakan program pengembangan generasi muda di Singapura yang mendorong pembentukan karakter, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial," ucapnya.

Advertisement Gold Award merupakan jenjang penghargaan tertinggi dalam program tersebut, yang diperuntukkan bagi peserta berusia minimal 16 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Nathan juga mendapat kehormatan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia, khususnya Pontianak dan Kalimantan Barat, melalui produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Pontianak, di bawah bimbingan Ketua Yanieta Arbiastutie, Ketua Penggerak PKK Kota Pontianak.

"Sebagai bentuk penghormatan kepada kepala negara, saya secara pribadi menyampirkan kain batik bermotif Dayak hasil karya perajin lokal Pontianak di bahu Presiden Tharman," ungkapnya.

Nathan turut mengenakan busana batik hasil rancangan dan karya tangan desainer lokal Kalimantan Barat, Cindyka Verona. Keduanya kemudian berfoto bersama, mengabadikan momen perkenalan budaya Indonesia kepada kepala negara Singapura.

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Upacara penganugerahan turut dihadiri Menteri Pendidikan Singapura Desmond Lee, Menteri Kebudayaan, Masyarakat, dan Pemuda David Neo, serta sejumlah duta besar dan komisaris tinggi negara asing di Singapura.

Acara dipimpin oleh Senior Minister of State Desmond Tan, dengan Presiden Tharman Shanmugaratnam sebagai tamu kehormatan yang menyerahkan penghargaan kepada para penerima terpilih.