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Dari Program Like Sedekah Baznas 2026: Ketika Kebiasaan Berbagi Mengubah Masa Depan Pelajar

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Penulis: Mirza Ahmad Muin
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono saat membagikan perlengkapan sekolah di halaman Kantor Wali Kota Pontianak.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono saat membagikan perlengkapan sekolah di halaman Kantor Wali Kota Pontianak.

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Like Sedekah Baznas Pontianak membuktikan kepedulian bisa tumbuh dari kebiasaan sederhana. Melibatkan 158 sekolah, gerakan ini membantu 1.000 pelajar pada 2026 sekaligus menanamkan pendidikan karakter dan budaya berbagi sejak dini.

MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak

Sebuah kebiasaan sederhana ternyata bisa menghadirkan kebahagiaan bagi banyak anak. Dari uang yang disisihkan secara sukarela, kepedulian tumbuh di lingkungan sekolah. Melalui program Like Sedekah Baznas Kota Pontianak, semangat berbagi itu kini telah membantu ribuan pelajar.

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Sebanyak 1.000 pelajar kembali menerima manfaat program Like Sedekah Baznas 2026. Mereka mendapatkan bantuan berupa tas dan perlengkapan sekolah yang diserahkan di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (4/11).

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Bagi sebagian anak, tas dan perlengkapan sekolah mungkin merupakan kebutuhan biasa. Namun, bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, bantuan tersebut memiliki arti lebih. Ada perhatian, dukungan, dan semangat baru untuk terus belajar.

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Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi keberlanjutan program yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pontianak bersama Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah.

Menurutnya, Like Sedekah bukan sekadar gerakan mengumpulkan bantuan. Lebih dari itu, program ini menjadi ruang belajar bagi anak-anak untuk mengenal arti kepedulian dan berbagi sejak dini.

"Keterlibatan pelajar dalam kegiatan berbagi merupakan bagian penting dari pendidikan karakter," ujarnya.

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Edi menilai kebiasaan menyisihkan sebagian uang secara sukarela dapat mengajarkan anak memahami kondisi orang lain. Dari kebiasaan kecil tersebut, tumbuh empati terhadap teman-teman yang membutuhkan.

Ia berharap budaya berbagi terus berkembang di lingkungan sekolah dengan dukungan guru dan orang tua.

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Editor : Rafael B. Junior
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