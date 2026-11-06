Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi, Inovasi Warga Sungai Jawi Menembus Tiga Besar Regional

Kelurahan Sungai Jawi, Pontianak, masuk tiga besar Regional III Kalimantan dalam penjaringan kelurahan berprestasi 2026. Inovasi digital, bank sampah, Kampung Sayur, dan pemberdayaan warga menjadi kekuatan yang diuji tim penilai nasional.

MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak

DI TENGAH padatnya permukiman perkotaan, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, terus mencari cara agar ruang yang terbatas tetap memberi manfaat bagi warganya. Dari pelayanan publik berbasis digital hingga kebun sayur di lingkungan permukiman, berbagai inovasi tumbuh melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat.

Advertisement Upaya tersebut kini membawa Sungai Jawi mencatat prestasi di tingkat regional. Kelurahan ini berhasil masuk tiga besar Regional III Kalimantan dalam Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026. Capaian itu mengantarkannya ke tahap klarifikasi lapangan oleh tim penilai nasional di Aula Muis Amin, Kantor Bapperida Kota Pontianak, Kamis (5/11/2026).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyebut pencapaian tersebut sebagai hasil kerja bersama. Pemerintah kelurahan, kecamatan, perangkat daerah, dan masyarakat dinilai memiliki peran dalam membangun berbagai program yang menjadi kekuatan Sungai Jawi.

Advertisement Salah satu inovasi di bidang pemerintahan adalah Sipaling Sungai Jawi. Program berbasis teknologi digital ini dirancang untuk membuat pelayanan publik lebih cepat dan mudah diakses. Sementara dalam pengembangan wilayah, warga memiliki Bank Sampah Jawi Berkelas dan Kampung Sayur.

Kampung Sayur menjadi salah satu contoh bagaimana lingkungan permukiman dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan sehari-hari. Warga didorong menanam komoditas pangan, termasuk cabai, yang diharapkan ikut menjaga ketersediaan pasokan dan membantu kestabilan harga.

"Kampung Sayur ini sudah memberikan manfaat. Kita mendorong masyarakat menanam komoditas seperti cabai sehingga dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga," kata Bahasan.

Di bidang kemasyarakatan, sejumlah program seperti Jawara, Terisma, dan Sakura turut menjadi bagian dari inovasi pemberdayaan warga. Ragam program tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kelurahan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyentuh pelayanan, lingkungan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.

Bahasan mengakui, mengembangkan berbagai program di kawasan padat penduduk bukan perkara mudah. Keterbatasan ruang justru menuntut pemerintah dan warga lebih kreatif dalam mengelola potensi yang ada. Karena itu, ia berharap capaian Sungai Jawi tidak berhenti pada penghargaan, melainkan diikuti konsistensi pelaksanaan program.