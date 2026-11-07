Pontianak Dragon Boat Race 2026: Dragon Boat Race Hidupkan Kembali Pesona Wisata Olahraga

Pontianak Dragon Boat Race 2026 kembali digelar setelah tertunda akibat kabut asap. Diikuti peserta dari berbagai daerah, kejuaraan ini diharapkan memperkuat prestasi dayung, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuka jalan menuju agenda internasional.

MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak

DERASNYA kayuhan dayung kembali membelah aliran Sungai Kapuas. Setelah sempat tertunda akibat kabut asap pada Agustus lalu, Pontianak Dragon Boat Race 2026 akhirnya hadir lagi. Perahu-perahu naga kembali berpacu, membawa semangat kompetisi sekaligus harapan menjadikan sungai kebanggaan masyarakat sebagai panggung wisata olahraga.

Advertisement Kejuaraan yang berlangsung pada 6–8 November 2026 ini diikuti tim dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyambut antusias penyelenggaraan kembali lomba perahu naga tersebut. Baginya, Dragon Boat Race bukan sekadar pertandingan untuk mengejar kemenangan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi kesempatan memperkenalkan potensi Sungai Kapuas sekaligus menghidupkan daya tarik Pontianak sebagai kota wisata olahraga.

Advertisement "Alhamdulillah, hari ini Dragon Boat Race 2026 bisa kita laksanakan, walaupun sempat tertunda karena kabut asap. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan motivasi dan semangat bagi kita semua, terutama dalam mendukung pembangunan Kota Pontianak dan Kalimantan Barat secara umum," ujarnya saat membuka kejuaraan, Jumat (6/11/2026).

Kehadiran peserta dari berbagai daerah memperlihatkan bahwa olahraga perahu naga memiliki daya tarik untuk terus dikembangkan. Dengan karakter Sungai Kapuas yang menjadi salah satu potensi utama kota, Pontianak dinilai memiliki modal untuk menggelar kompetisi olahraga air secara lebih besar.

Bahasan bahkan berharap Dragon Boat Race dapat menjadi agenda internasional yang digelar secara rutin. Kehadiran peserta dan tamu dari luar negeri, termasuk China, Taiwan, dan Malaysia, menjadi salah satu peluang untuk memperluas jangkauan kejuaraan pada masa mendatang.

"Kita akan terus dorong ke depan. Mudah-mudahan Dragon Boat Race ini bisa menjadi agenda internasional yang tetap, sehingga Kota Pontianak dan Kalimantan Barat semakin dikenal di berbagai daerah maupun negara," katanya.

Dampak yang diharapkan juga tidak berhenti pada prestasi atlet. Kejuaraan berskala besar berpotensi menggerakkan berbagai sektor, mulai dari pariwisata, perhotelan, kuliner, transportasi hingga usaha mikro, kecil, dan menengah. Semakin banyak peserta dan pengunjung yang datang, semakin terbuka pula peluang ekonomi bagi masyarakat.