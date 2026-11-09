Dari Singapore Coffee Week 2026: Secangkir Kopi Aming, Membawa Identitas Kota Khatulistiwa

Aming Coffee membawa identitas kopi tradisional Pontianak ke Singapore Coffee Week 2026. Selain memperkenalkan produk lokal ke pasar global, keikutsertaan ini menjadi peluang menjajaki kemitraan, memperluas jaringan, dan mengenalkan budaya ngopi Kota Khatulistiwa.

MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak

AROMA kopi tradisional Pontianak kini mendapat kesempatan untuk menyapa penikmat kopi lintas negara. Melalui keikutsertaannya dalam Singapore Coffee Week 2026, Aming Coffee membawa lebih dari sekadar produk. Brand kopi lokal ini juga memperkenalkan identitas dan budaya ngopi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Kota Khatulistiwa.

Advertisement Festival kopi internasional yang berlangsung pada 5–8 November 2026 di Sands Expo & Convention Centre, Marina Bay Sands, Singapura, menjadi panggung bagi Aming Coffee untuk memperkenalkan cita rasa dan karakter kopi tradisional Pontianak kepada pasar global.

Di tengah pertemuan pelaku industri kopi dari berbagai negara, kehadiran Aming Coffee menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan merek sekaligus membuka peluang pengembangan usaha. Ajang tersebut mempertemukan produsen biji kopi, roaster, barista, pemilik kedai, distributor, hingga para pencinta kopi.

Advertisement Founder Aming Coffee, Limin, mengatakan partisipasi dalam Singapore Coffee Week 2026 tidak hanya berorientasi pada promosi produk. Lebih dari itu, kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dengan calon mitra bisnis dan menjajaki peluang kerja sama.

“Singapore Coffee Week 2026 merupakan festival dan pameran kopi yang mempertemukan berbagai pelaku industri, mulai dari produsen biji kopi, roaster, barista, pemilik kedai, distributor, hingga pecinta kopi dari berbagai negara,” ujarnya.

Menurut Limin, pertemuan dengan berbagai pelaku industri membuka ruang bagi Aming Coffee untuk memperkenalkan kapasitas usaha sekaligus melihat peluang yang bisa dikembangkan di tengah pertumbuhan pasar kopi internasional.

Langkah ini menjadi bagian dari perjalanan brand asal Pontianak tersebut untuk membawa produk lokal menjangkau pasar yang lebih luas. Sebab, persaingan industri kopi tidak hanya berbicara tentang rasa, tetapi juga kemampuan membangun identitas, menjaga kualitas, dan menjalin jaringan bisnis.

Direktur PT Aming Kopi Indonesia, Sunarto, menambahkan bahwa keikutsertaan dalam festival tersebut juga memberikan kesempatan untuk mempelajari perkembangan industri kopi dunia.