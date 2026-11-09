Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Features

Dari Singapore Coffee Week 2026: Secangkir Kopi Aming, Membawa Identitas Kota Khatulistiwa

M
Penulis: Mirza Ahmad Muin
Pengunjung Singapore Coffee Week 2026 menikmati kopi di booth Aming Coffee. (ISTIMEWA)
Pengunjung Singapore Coffee Week 2026 menikmati kopi di booth Aming Coffee. (ISTIMEWA)

Advertisement

Aming Coffee membawa identitas kopi tradisional Pontianak ke Singapore Coffee Week 2026. Selain memperkenalkan produk lokal ke pasar global, keikutsertaan ini menjadi peluang menjajaki kemitraan, memperluas jaringan, dan mengenalkan budaya ngopi Kota Khatulistiwa.

MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak

AROMA kopi tradisional Pontianak kini mendapat kesempatan untuk menyapa penikmat kopi lintas negara. Melalui keikutsertaannya dalam Singapore Coffee Week 2026, Aming Coffee membawa lebih dari sekadar produk. Brand kopi lokal ini juga memperkenalkan identitas dan budaya ngopi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Kota Khatulistiwa.

Advertisement

Festival kopi internasional yang berlangsung pada 5–8 November 2026 di Sands Expo & Convention Centre, Marina Bay Sands, Singapura, menjadi panggung bagi Aming Coffee untuk memperkenalkan cita rasa dan karakter kopi tradisional Pontianak kepada pasar global.

Baca Juga: Pemkot Pontianak Tertibkan Izin Usaha dan Parkir di Coffee Street, Sambungan Listrik Ikut Diperiksa

Di tengah pertemuan pelaku industri kopi dari berbagai negara, kehadiran Aming Coffee menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan merek sekaligus membuka peluang pengembangan usaha. Ajang tersebut mempertemukan produsen biji kopi, roaster, barista, pemilik kedai, distributor, hingga para pencinta kopi.

Advertisement

Founder Aming Coffee, Limin, mengatakan partisipasi dalam Singapore Coffee Week 2026 tidak hanya berorientasi pada promosi produk. Lebih dari itu, kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dengan calon mitra bisnis dan menjajaki peluang kerja sama.

“Singapore Coffee Week 2026 merupakan festival dan pameran kopi yang mempertemukan berbagai pelaku industri, mulai dari produsen biji kopi, roaster, barista, pemilik kedai, distributor, hingga pecinta kopi dari berbagai negara,” ujarnya.

Menurut Limin, pertemuan dengan berbagai pelaku industri membuka ruang bagi Aming Coffee untuk memperkenalkan kapasitas usaha sekaligus melihat peluang yang bisa dikembangkan di tengah pertumbuhan pasar kopi internasional.

Baca Juga: Kagum Dengan Cara Limin Membangun Brand Aming, Tugas Sekolah Bikin Semangat jadi Entrepreneur Muda

Langkah ini menjadi bagian dari perjalanan brand asal Pontianak tersebut untuk membawa produk lokal menjangkau pasar yang lebih luas. Sebab, persaingan industri kopi tidak hanya berbicara tentang rasa, tetapi juga kemampuan membangun identitas, menjaga kualitas, dan menjalin jaringan bisnis.

Direktur PT Aming Kopi Indonesia, Sunarto, menambahkan bahwa keikutsertaan dalam festival tersebut juga memberikan kesempatan untuk mempelajari perkembangan industri kopi dunia.

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

Forum Bisnis Paten 2026 Usai, Kemenkum Kalbar Siap Pacu Hilirisasi Inovasi Potensi Daerah

Forum Bisnis Paten 2026 Usai, Kemenkum Kalbar Siap Pacu Hilirisasi Inovasi Potensi Daerah

Penutupan Forum Bisnis Paten Indonesia 2026 dipadati ribuan pengunjung. Kanwil Kemenkum Kalbar siap petakan potensi invensi inovasi daerah.

Kanwil Kemenkum Kalbar Perkuat Strategi Komersialisasi di Forum Bisnis Paten Indonesia 2026

Kanwil Kemenkum Kalbar Perkuat Strategi Komersialisasi di Forum Bisnis Paten Indonesia 2026

Hadiri Forum Bisnis Paten Indonesia 2026, Kanwil Kemenkum Kalbar siap dorong komersialisasi kekayaan intelektual jadi aset ekonomi daerah

Gencarkan Hilirisasi Inovasi Daerah, Kemenkum Kalbar Hadiri Forum Bisnis Paten Indonesia 2026

Gencarkan Hilirisasi Inovasi Daerah, Kemenkum Kalbar Hadiri Forum Bisnis Paten Indonesia 2026

Kemenkum Kalbar dorong hilirisasi inovasi lokal di Forum Bisnis Paten 2026. Paten diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer