Pontianak Dragon Boat 2026 Resmi Ditutup: Kayuhan Perahu Naga Hidupkan Potensi Sport Tourism

Pontianak Dragon Boat Race 2026 tak sekadar menghadirkan persaingan di Sungai Kapuas. Kejuaraan ini menjadi upaya membina atlet dayung, menggerakkan UMKM, dan mengembangkan potensi wisata olahraga. Pemkot Pontianak menyiapkan evaluasi untuk gelaran tahun depan.

MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak

DERU dayung membelah arus Sungai Kapuas. Perahu-perahu naga melaju beriringan, sementara sorak penonton mengiringi setiap kayuhan para atlet yang berjuang mencapai garis finis. Selama tiga hari, 6–8 November 2026, sungai terpanjang di Indonesia itu kembali menjadi panggung adu kekuatan, kekompakan, dan strategi dalam Pontianak Dragon Boat Race 2026.

Advertisement Kejuaraan yang resmi berakhir pada Minggu (8/11/2026) tersebut bukan sekadar perlombaan untuk memperebutkan piala. Di balik persaingan antartim, tersimpan harapan besar untuk menghidupkan olahraga dayung sekaligus memperkenalkan Sungai Kapuas sebagai ruang wisata olahraga atau sport tourism.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melihat Dragon Boat Race sebagai salah satu cara memaksimalkan potensi sungai yang menjadi identitas kota. Sungai Kapuas tidak hanya memiliki nilai sejarah dan menjadi jalur aktivitas masyarakat, tetapi juga menyimpan peluang untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan olahraga dan rekreasi.

Advertisement "Dragon Boat Race ini memang menjadi agenda tetap Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka mengoptimalkan potensi Sungai Kapuas dan meningkatkan perekonomian UMKM. Insya Allah tahun depan akan terus kita laksanakan," ujar Edi saat menutup kejuaraan.

Tahun ini, kompetisi mempertandingkan tiga kategori. Masing-masing menghadirkan persaingan dengan karakter dan kekuatan tim berbeda.

Pada kategori 12 pendayung open memperebutkan Piala Wali Kota Pontianak, Indomarine 69 B keluar sebagai juara pertama. Tim Ketapang menempati posisi kedua, disusul LPM Kota Pontianak di peringkat ketiga.

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Kategori 22 pendayung antarkabupaten/kota se-Kalimantan Barat memperebutkan Piala Komandan Kodaeral XII. Indomarine 69 berhasil menjadi yang terbaik, diikuti GP Indonesia sebagai juara kedua dan tim gabungan LPM Kota Pontianak serta RJ KKR di posisi ketiga.

Sementara kategori 12 pendayung antaryayasan, perkumpulan, dan organisasi masyarakat dimenangkan Insok Water Way B. Insok Water Way A berada di posisi kedua, sedangkan PSPS Kota Pontianak menempati peringkat ketiga.