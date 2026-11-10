Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Features

Pontianak Dragon Boat 2026 Resmi Ditutup: Kayuhan Perahu Naga Hidupkan Potensi Sport Tourism

M
Penulis: Mirza Ahmad Muin
Pontianak Dragon Boat 2026 resmi ditutup oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. (ISTIMEWA)
Pontianak Dragon Boat 2026 resmi ditutup oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. (ISTIMEWA)

Advertisement

Pontianak Dragon Boat Race 2026 tak sekadar menghadirkan persaingan di Sungai Kapuas. Kejuaraan ini menjadi upaya membina atlet dayung, menggerakkan UMKM, dan mengembangkan potensi wisata olahraga. Pemkot Pontianak menyiapkan evaluasi untuk gelaran tahun depan.

MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak

DERU dayung membelah arus Sungai Kapuas. Perahu-perahu naga melaju beriringan, sementara sorak penonton mengiringi setiap kayuhan para atlet yang berjuang mencapai garis finis. Selama tiga hari, 6–8 November 2026, sungai terpanjang di Indonesia itu kembali menjadi panggung adu kekuatan, kekompakan, dan strategi dalam Pontianak Dragon Boat Race 2026.

Advertisement

Kejuaraan yang resmi berakhir pada Minggu (8/11/2026) tersebut bukan sekadar perlombaan untuk memperebutkan piala. Di balik persaingan antartim, tersimpan harapan besar untuk menghidupkan olahraga dayung sekaligus memperkenalkan Sungai Kapuas sebagai ruang wisata olahraga atau sport tourism.

Baca Juga: Pontianak Dragon Boat Race 2026: Dragon Boat Race Hidupkan Kembali Pesona Wisata Olahraga

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melihat Dragon Boat Race sebagai salah satu cara memaksimalkan potensi sungai yang menjadi identitas kota. Sungai Kapuas tidak hanya memiliki nilai sejarah dan menjadi jalur aktivitas masyarakat, tetapi juga menyimpan peluang untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan olahraga dan rekreasi.

Advertisement

"Dragon Boat Race ini memang menjadi agenda tetap Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka mengoptimalkan potensi Sungai Kapuas dan meningkatkan perekonomian UMKM. Insya Allah tahun depan akan terus kita laksanakan," ujar Edi saat menutup kejuaraan.

Tahun ini, kompetisi mempertandingkan tiga kategori. Masing-masing menghadirkan persaingan dengan karakter dan kekuatan tim berbeda.

Pada kategori 12 pendayung open memperebutkan Piala Wali Kota Pontianak, Indomarine 69 B keluar sebagai juara pertama. Tim Ketapang menempati posisi kedua, disusul LPM Kota Pontianak di peringkat ketiga.

Baca Juga: Wali Kota Pontianak Minta Investigasi Dugaan Pelecehan Murid Sekolah Rakyat

Kategori 22 pendayung antarkabupaten/kota se-Kalimantan Barat memperebutkan Piala Komandan Kodaeral XII. Indomarine 69 berhasil menjadi yang terbaik, diikuti GP Indonesia sebagai juara kedua dan tim gabungan LPM Kota Pontianak serta RJ KKR di posisi ketiga.

Sementara kategori 12 pendayung antaryayasan, perkumpulan, dan organisasi masyarakat dimenangkan Insok Water Way B. Insok Water Way A berada di posisi kedua, sedangkan PSPS Kota Pontianak menempati peringkat ketiga.

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

Qubu Fest 2026 Buka Peluang Pasar UMKM Kubu Raya, Sujiwo Apresiasi Dukungan Qubu Resort

Qubu Fest 2026 Buka Peluang Pasar UMKM Kubu Raya, Sujiwo Apresiasi Dukungan Qubu Resort

Qubu Fest 2026 menjadi ruang promosi UMKM Kubu Raya. Sujiwo mengapresiasi Qubu Resort yang menghadirkan tempat sekaligus calon pembeli.

UMKM Sintang Punya Peluang Kembangkan Usaha Lewat PNM, Ini Pesan Penting Bupati Bala soal Pinjaman

UMKM Sintang Punya Peluang Kembangkan Usaha Lewat PNM, Ini Pesan Penting Bupati Bala soal Pinjaman

Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengajak UMKM memanfaatkan pinjaman PNM, tetapi mengingatkan pentingnya disiplin membayar cicilan.

Bahasan Cup Badminton Pontianak Jadi Agenda Tahunan Mulai 2027, UMKM Ikut Didorong Tumbuh

Bahasan Cup Badminton Pontianak Jadi Agenda Tahunan Mulai 2027, UMKM Ikut Didorong Tumbuh

Bahasan Cup Badminton Pontianak bakal menjadi agenda tahunan mulai 2027 untuk mengembangkan olahraga dan menggerakkan UMKM.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer