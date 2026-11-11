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Peringatan Hari Pahlawan di Pontianak: Bukan Sekadar Ziarah, Pontianak Merawat Ingatan Perjuangan

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Penulis: Mirza Ahmad Muin
Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Sungai Bangkong. (ISTIMEWA)
Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Sungai Bangkong. (ISTIMEWA)

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Ziarah Hari Pahlawan di Taman Makam Sungai Bangkong membuka kembali kisah Gusti Lagum Amin, Haji Abang Achmad Noor, dan Haji Muhammad Buskam Nur. Tiga tokoh dengan jejak pengabdian berbeda yang menjadi bagian penting sejarah perjuangan Pontianak.

MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak

BATU-BATU nisan di Taman Makam Sungai Bangkong menjadi saksi bisu perjalanan panjang Kota Pontianak. Di balik nama yang terukir, tersimpan kisah tentang pengabdian, keberanian, dan perjuangan orang-orang yang pernah mengambil bagian dalam sejarah kota maupun Republik Indonesia.

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Pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11), pusara para pejuang kembali diziarahi. Bunga ditaburkan sebagai penghormatan kepada mereka yang telah lebih dahulu mengabdikan hidupnya bagi bangsa dan daerah.

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Namun, ziarah kali ini bukan sekadar mengenang mereka yang telah tiada. Ada sejarah yang kembali dibuka, termasuk kisah tiga tokoh yang memiliki kontribusi berbeda dalam perjalanan Pontianak, yakni Gusti Lagum Amin, Haji Abang Achmad Noor, dan Haji Muhammad Buskam Nur.

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Ketua Umum Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45) Kalimantan Barat Syafaruddin Daeng Usman mengatakan, ketiganya memiliki peran dan pengabdian masing-masing.

“Satu sama lain tidak ada yang unggul, tidak ada yang kurang. Masing-masing punya kekhasan dalam kontribusinya,” ujarnya.

Nama Haji Abang Achmad Noor memiliki kaitan erat dengan perjalanan awal pemerintahan Kota Pontianak. Ia pernah menjadi bagian dari lembaga perwakilan rakyat pada masa Kota Praja Pontianak.

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Namun, salah satu warisan pemikirannya masih dapat dijumpai hingga sekarang, yakni lambang Pemerintah Kota Pontianak.

“Beliau adalah orang yang merancang lambang Kota Pontianak yang digunakan sampai pada hari ini,” kata Syafaruddin.

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Editor : Rafael B. Junior
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