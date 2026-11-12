Windy Dinobatkan sebagai Inovator dengan Usulan Terbanyak: Komitmen dalam Menjaga Budaya Inovasi

Dedikasi tanpa batas Windy Prihastari melahirkan 21 inovasi berdampak bagi Kalbar. Kerja kerasnya membuahkan penghargaan dari Gubernur Ria Norsan pada Gelora Inovasi 2026 sebagai inspirasi perubahan pelayanan publik dan penguatan kompetensi ASN.

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

DORONGAN untuk terus memperbarui cara melayani masyarakat tidak pernah padam dalam diri Windy Prihastari. Dari balik meja kepemimpinan, mulai dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) hingga kini memimpin Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat, ia konsisten mengubah tantangan menjadi deretan ide segar yang berdampak nyata.

Advertisement Konsistensi itu menorehkan catatan manis. Sepanjang periode 2025 hingga 2026, tak kurang dari 21 inovasi lahir dari pemikirannya. Langkah panjang ini membuahkan apresiasi berharga dalam ajang Gelar Orientasi dan Apresiasi (Gelora) Inovasi Kalbar 2026 yang berlangsung di Aula Garuda, Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (11/11).

Di hadapan para pejabat daerah dan pimpinan kementerian, Gubernur Kalbar Ria Norsan bersama Kepala BSKDN Kemendagri Raden Gani Muhamad menyerahkan langsung penghargaan sebagai Inovator dengan Usulan Inovasi Terbanyak Tahun 2025 kepada Windy.

Advertisement Gagasan yang dihadirkan Windy tak sekadar berhenti di atas kertas atau seremonial belaka. Saat memimpin Disporapar, ia meneropong kebutuhan generasi muda dan sektor pariwisata lewat program seperti Energi Muda Kalbar, JERY (Jelajah Rimba Budaya), GEN-Z Gizi, GEMA EMAS 2045, hingga platform digital eTIC dan MBAK KEPO.

Semangat pembaharuan itu ia bawa saat menahkodai BPSDM Kalbar. Pembelajaran ASN yang semula kaku diubah menjadi lebih adaptif dan interaktif melalui lahirnya BPSDM Corner, BPSDM TV, Podcast, Quiz, ASN Kalbar SATSET, hingga gagasan strategis Kalbar Corporate University (Corpu).

Budaya belajar tak lagi dipandang sebagai kewajiban formal di dalam kelas, melainkan bagian dari denyut kerja harian para aparatur. Gebrakan ini bahkan membawa BPSDM Kalbar menembus nominasi Resilient Learning Center pada LAN Award 2026.

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Menariknya, Windy sadar betul akan pentingnya perlindungan legal atas karya intelektual. Dari puluhan terobosan yang diinisiasi, 13 di antaranya telah resmi terdaftar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Kementerian Hukum RI, termasuk lagu Mars Kalbar dan Hymne Kalbar, serta gerakan sosial seperti Gotas (Gerakan Orang Tua Asuh Stunting) dan Serbu Posyandu.

Bagi Windy, penghargaan ini bukan titik akhir, melainkan lecutan semangat untuk terus bergerak melayani. Dukungan penuh dari jajaran pimpinan daerah menjadi energi tambahan baginya untuk melahirkan solusi-solusi baru yang lebih cepat, tepat, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.