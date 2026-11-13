Pemkot Pontianak Salurkan Bantuan untuk Empat Kelurahan, Bahasan Ingatkan Warga Rawat Fasilitas

Pemkot Pontianak menyalurkan bantuan sarana kebersihan, perlengkapan sosial, pendidikan, dan olahraga bagi empat kelurahan di Pontianak Barat. Wakil Wali Kota Bahasan mengajak warga merawat fasilitas bersama dan memperkuat semangat gotong royong.

MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak

SEBUAH gerobak sampah, mesin pemotong rumput, tenda, kursi, hingga pengeras suara portabel mungkin terlihat sebagai perlengkapan biasa. Namun, bagi masyarakat di tingkat RT dan RW, berbagai fasilitas tersebut dapat menjadi penunjang penting untuk menjaga lingkungan, menggelar kegiatan sosial, serta mempererat kebersamaan.

Advertisement Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyalurkan beragam bantuan sarana dan perlengkapan kepada masyarakat di Kecamatan Pontianak Barat. Bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan anggaran daerah Tahun 2026 itu diserahkan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan kepada perwakilan empat kelurahan di Aula Kelurahan Sungai Jawi Luar, Jalan Apel, Rabu (11/11/2026).

Empat kelurahan penerima bantuan tersebut yakni Sungai Jawi Dalam, Sungai Jawi Luar, Sungai Beliung, dan Pal Lima.

Advertisement Bantuan yang disalurkan mencakup berbagai kebutuhan masyarakat. Mulai dari gerobak sampah, mesin pemotong rumput, tempat sampah, dan perlengkapan kebersihan, hingga tenda, kursi, meja lipat, serta pengeras suara portabel.

Pemkot Pontianak juga memberikan perlengkapan pemulasaraan jenazah, sarana pendidikan anak usia dini (PAUD), kebutuhan posyandu, perlengkapan PKK, dan fasilitas olahraga masyarakat.

Bahasan mengatakan, penyaluran bantuan merupakan agenda rutin pemerintah daerah untuk mendukung aktivitas warga di tingkat kelurahan. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak berhenti pada penyerahan barang. Manfaatnya baru benar-benar terasa ketika fasilitas tersebut digunakan dan dirawat bersama.

"Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat. Saya berharap setiap bantuan yang sudah diberikan benar-benar dimanfaatkan, jangan sampai hanya disimpan dan tidak digunakan," ujarnya.

Bahasan mencontohkan pengeras suara portabel yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, bukan hanya kegiatan majelis taklim. Peralatan itu juga bisa menunjang rapat RT, pertemuan warga, maupun kegiatan sosial lainnya.