Penyaluran Bantuan kepada Siswa Sekolah Rakyat Terus Perkuat Akses Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu

Pemkot Pontianak menyalurkan bantuan sepatu dari BPJS Kesehatan bagi siswa Sekolah Rakyat. Tak hanya perlengkapan sekolah, dukungan juga diwujudkan melalui penghijauan, peningkatan fasilitas, dan upaya memastikan anak-anak keluarga kurang mampu mendapat akses pendidikan.

MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak

SEPASANG sepatu sekolah mungkin terlihat sederhana. Namun, bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, bantuan tersebut bisa menjadi penyemangat untuk terus melangkah meraih pendidikan dan masa depan yang lebih baik.

Advertisement Harapan itu hadir di Sekolah Rakyat Terintegrasi, Jalan Flora, Pontianak Utara. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyalurkan bantuan sepatu dari BPJS Kesehatan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada siswa jenjang SD, SMP, dan SMA, Jumat (13/11/2026).

Bantuan diserahkan langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Penyaluran ini menjadi bentuk dukungan terhadap kebutuhan siswa, terutama anak-anak yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Advertisement Bagi Pemkot Pontianak, pemenuhan kebutuhan pendidikan tidak berhenti pada penyediaan ruang belajar. Perlengkapan sekolah, fasilitas pendukung, hingga lingkungan yang nyaman juga menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas siswa.

Edi meminta Dinas Sosial terus memantau perkembangan Sekolah Rakyat. Pemantauan mencakup kegiatan belajar mengajar, aktivitas ekstrakurikuler, kondisi lingkungan, serta kelengkapan fasilitas sekolah.

Salah satu fasilitas yang menjadi perhatiannya adalah videotron indoor. Menurut Edi, perangkat tersebut dapat mendukung penyampaian materi pembelajaran sekaligus menunjang berbagai kegiatan sekolah.

Selain menyerahkan bantuan sepatu, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penanaman sejumlah pohon buah-buahan, termasuk manggis, di lingkungan sekolah.

Edi mengatakan, penghijauan diperlukan untuk menciptakan suasana sekolah yang lebih asri dan sejuk.