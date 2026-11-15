Warkop, Tempat Semua Obrolan Mengalir: Kupas Isu Mundurnya Gibran, Nasib Sarjana hingga Pendidikan

PONTIANAK POST - Di sebuah warkop sederhana di Jalan Parit Bugis, Kampung Arang, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, secangkir kopi kembali menjadi saksi. Di meja kayu yang tak pernah mengenal protokoler, mantan pejabat pendidikan, pensiunan birokrat, mantan kepala sekolah, dan seorang jurnalis mempertemukan pikiran. Mereka membicarakan Indonesia, dari istana hingga pelosok Kalimantan Barat. Kadang serius, kadang saling menyanggah, tetapi selalu berakhir dengan tawa.

Tidak ada podium, tidak ada mikrofon, apalagi moderator yang mengatur siapa harus berbicara. Hanya kopi hitam, gelas yang sesekali beradu, dan percakapan yang mengalir tanpa perlu mengetuk pintu kekuasaan.

Namun, jangan salah. Dari tempat sederhana seperti inilah berbagai persoalan bangsa dibedah. Mulai dari pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, siapa sosok yang berpeluang mendampingi Presiden Prabowo Subianto, polemik ijazah, kualitas pendidikan Indonesia, hingga nasib sarjana yang belum memperoleh pekerjaan.

Tak ketinggalan, persoalan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kecemasan para pensiunan aparatur sipil negara (ASN) mengenai kabar penyaluran gaji pensiun melalui koperasi.

Semua dibicarakan di Warkop-2. Tempat yang mungkin tak tercatat dalam peta politik nasional, tetapi percakapannya sesekali mampu menembus persoalan yang sedang ramai di negeri ini.

Advertisement Percakapan kali ini terasa berbeda. Berita pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI menjadi pembuka diskusi. Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR pada 12 November 2026. MPR kemudian menyiapkan mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Proses pengisian wakil presiden baru memiliki tenggat paling lama 60 hari.

Di meja warkop, pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya bisa panjang. Siapa yang pantas mendampingi Prabowo? Nama Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM, ikut disebut-sebut dalam percakapan dan spekulasi media sosial. Ada pula Puan Maharani, Ketua DPR RI, serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat.

Nama-nama lainnya tentu berpotensi muncul seiring dinamika politik dan komunikasi antar kekuatan partai. Namun, di antara tawa dan perdebatan, muncul satu pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pengisian jabatan wakil presiden nanti semata-mata soal popularitas tokoh, atau benar-benar mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan dan kepentingan rakyat?

Sebab, kursi wakil presiden bukan hadiah popularitas. Ia merupakan amanah konstitusional yang memiliki tanggung jawab besar. MPR dan Presiden memiliki peran sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih. Dengan demikian, nama-nama yang ramai diperbincangkan masyarakat belum otomatis menjadi kandidat resmi.

Di sinilah menariknya politik Indonesia. Ketika kursi kekuasaan kosong, nama-nama bermunculan. Tetapi keputusan akhirnya bukan berada di meja warkop. Dan tentu saja, kopi tidak bisa ikut menentukan siapa wakil presiden berikutnya.