Dari Cabor Skateboard Porprov XIV Kalbar: 20 Atlet Adu Trik di Atas Skateboard Rebut Medali Emas

Sebanyak 20 atlet dari sembilan kabupaten/kota mengikuti pertandingan cabang olahraga skateboard pada Porprov XIV Kalbar 2026. Pertandingan berlangsung di Skatepark Taman Catur Universitas Tanjungpura, Sabtu (14/11), mulai pukul 08.00 WIB hingga siang hari.

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

TIGA nomor dipertandingkan dalam cabor ini, yakni Game of Skate, Full Park, dan Best Trick. Ketiganya menyajikan tantangan berbeda yang menguji penguasaan teknik, kreativitas, konsistensi, hingga keberanian atlet dalam mengeksekusi berbagai trik menggunakan papan seluncur.

Advertisement Persaingan dimulai dari nomor Game of Skate. Dalam nomor ini, atlet berhadapan satu lawan satu untuk saling menguji kemampuan melakukan trik di atas bidang datar (flatground). Skater yang mendapat giliran pertama menentukan trik yang harus ditiru lawannya. Jika lawan gagal mengeksekusi trik dengan pendaratan sempurna, satu huruf diberikan sebagai konsekuensi.

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Mekanisme tersebut membuat setiap atlet harus memiliki penguasaan teknik, dan konsistensi yang baik. Mereka tidak hanya dituntut mampu melakukan trik sendiri, tetapi juga harus bisa mengikuti tantangan yang diberikan lawan. Kesalahan dalam meniru trik dapat membuat atlet semakin dekat dengan kekalahan melalui akumulasi huruf S-K-A-T-E.

Advertisement Setelah Game of Skate, pertandingan berlanjut pada nomor Full Park. Pada nomor ini, atlet ditantang menunjukkan kemampuan terbaik dengan memanfaatkan berbagai rintangan yang tersedia di area skatepark. Mereka harus memadukan tingkat kesulitan trik, variasi gerakan, kelancaran perpindahan dari satu rintangan ke rintangan lain, serta konsistensi selama penampilan.

Berbeda dengan Game of Skate yang mempertemukan atlet secara langsung, Full Park memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk memperlihatkan rangkaian kemampuan dalam satu sesi penampilan. Penguasaan area skatepark menjadi salah satu aspek penting yang diperhitungkan dalam penilaian juri.

Persaingan kemudian ditutup melalui nomor Best Trick. Nomor ini memberikan kesempatan kepada atlet untuk menunjukkan trik terbaik pada rintangan tertentu. Tingkat kesulitan dan keberhasilan mendaratkan trik dengan bersih menjadi bagian penting dalam penilaian.

Dari tiga nomor yang dipertandingkan, atlet Kota Pontianak, Syarif Rahmad Alkadrie, berhasil meraih medali emas pada nomor Game of Skate. Medali perak diraih Alfath Muhammad dari Kabupaten Bengkayang, sedangkan perunggu menjadi milik Ranka Lbran Sano dari Kabupaten Sambas.

Pada nomor Full Park, medali emas diraih M. Pasha Zaky dari Kabupaten Kubu Raya. Alfath Muhammad kembali menyumbangkan medali perak untuk Kabupaten Bengkayang, sementara Ranka Lbran Sano meraih medali perunggu bagi Kabupaten Sambas.