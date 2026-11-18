Sepuluh anak di Pontianak menerima bantuan Kemensos berupa kebutuhan pangan, perlengkapan sekolah, hingga fasilitas khusus disabilitas. Lebih dari sekadar bantuan barang, program ini menjadi dukungan bagi keluarga dalam merawat dan mendampingi tumbuh kembang anak.

MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak

Di Balik setiap bantuan yang diserahkan, ada kebutuhan dan harapan yang ingin dijaga. Bagi sepuluh anak di Kota Pontianak, perhatian pemerintah melalui bantuan sosial bukan sekadar paket sembako atau perlengkapan sehari-hari, melainkan dukungan agar mereka dapat tumbuh, belajar, dan menjalani aktivitas dengan lebih nyaman.

Advertisement Sepuluh anak, termasuk anak penyandang disabilitas dan anak yang membutuhkan dukungan sosial, menerima bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Anak. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Yusnaldi, di Kantor Dinas Sosial Kota Pontianak, Selasa (17/11/2026).

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Bantuan yang diberikan tidak disamaratakan. Setiap anak memiliki kebutuhan berbeda sehingga jenis dukungan disesuaikan dengan kondisi masing-masing penerima. Ada yang membutuhkan bahan pangan, perlengkapan tidur, pakaian, hingga fasilitas khusus untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Advertisement Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, M Akif, menjelaskan bantuan tersebut meliputi sembako, telur, susu, kasur, bantal, pakaian, seragam sekolah, mainan anak, serta meja dan kursi khusus bagi anak penyandang disabilitas.

"Alhamdulillah, ada 10 anak warga Kota Pontianak yang menerima bantuan. Jenisnya bermacam-macam dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka," jelas Akif.

Bagi keluarga penerima, dukungan semacam ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meringankan beban pengasuhan. Sebab, mendampingi anak yang membutuhkan perhatian khusus tidak hanya memerlukan kasih sayang, tetapi juga dukungan fasilitas dan lingkungan yang memadai.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Yusnaldi mengatakan, nilai bantuan sosial tidak semata-mata diukur dari banyaknya barang atau besarnya bantuan yang disalurkan. Hal terpenting adalah manfaat yang benar-benar dirasakan oleh anak dan keluarganya.

"Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan meringankan beban keluarga," ujarnya.