Cabang olahraga atletik Kota Pontianak tampil gemilang dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat XIV Tahun 2026. Hingga menjelang hari terakhir pertandingan, atlet atletik Kota Pontianak sukses memborong 27 medali, terdiri dari 16 emas, tujuh perak, dan empat perunggu.

MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak

Raihan tersebut sekaligus membuka peluang besar bagi Kota Pontianak untuk mengukuhkan diri sebagai juara umum cabang olahraga atletik.

Advertisement Pengurus Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kota Pontianak, Ramli, mengatakan, raihan prestasi tersebut merupakan buah dari kerja keras atlet, pelatih, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan.

Menurutnya, selama menjalani pemusatan latihan, para atlet ditempa dengan latihan intensif dua kali sehari, yakni pagi dan sore.

Advertisement "Alhamdulillah, hasil kerja keras selama latihan membuahkan hasil. Atletik mampu menyumbangkan banyak medali untuk menambah perolehan medali Kota Pontianak," ujarnya, Rabu (18/11).

Ramli menegaskan, keberhasilan ini bukan semata-mata hasil perjuangan atlet di arena pertandingan, tetapi juga buah dari kedisiplinan, konsistensi, dan kerja sama seluruh tim.

Menariknya, pada Porprov tahun ini, PASI Kota Pontianak juga memberikan kesempatan kepada tiga atlet junior untuk turun bertanding. Keikutsertaan mereka menjadi bagian dari upaya regenerasi sekaligus mempersiapkan atlet-atlet muda menghadapi kompetisi di masa mendatang.

Dengan masih tersisa satu hari pertandingan, peluang Kota Pontianak untuk menambah koleksi medali emas masih terbuka lebar. Ramli optimistis para atlet dapat kembali memberikan hasil terbaik pada pertandingan terakhir.

Meski telah mencatatkan prestasi membanggakan, ia mengingatkan para atlet agar tidak cepat berpuas diri. Sebab, masih banyak agenda kejuaraan yang menanti, termasuk kesempatan untuk membawa nama Kalimantan Barat ke tingkat nasional.