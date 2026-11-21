PONTIANAK POST - Dua abad lalu, koran-koran mencatat bagaimana badak jawa ditembak, dikuliti, dijadikan hadiah, hingga dipertontonkan di benua lain. Para pemburu Belanda bersuka ria. Kini, kita menerima akibatnya. Binatang yang dahulu hidup di rimba-rimba dari Banten hingga Kediri, Jawa Timur, dibantai hingga akhirnya hanya tersisa di Ujung Kulon, rumah terakhirnya.

Senin, 10 Agustus 1846, Nieuwe Rotterdamsche Courant memuat sebuah iklan di halaman empat. Judulnya dicetak besar: Groote Levende Rhinoceros, atau badak besar yang masih hidup.

Badak itu dipertontonkan dalam sebuah tenda di Nieuwe Plein. Menurut iklan, umurnya 35 tahun, beratnya 5.500 pon, dan menghabiskan 300 pon makanan setiap hari. Binatang itu ditempatkan dalam kandang besi agar penonton aman.

Di tengah iklan tertulis, "Van Java herkomstig is het een der merkwaardigste dieren, welke men het Publiek kan voorstellen". Artinya, berasal dari Jawa, binatang ini merupakan salah satu yang paling ajaib untuk dipertunjukkan kepada khalayak.

Jadi Tontonan

Advertisement Bagaimana badak dalam iklan itu sampai ke Belanda, tidak dijelaskan. Yang pasti, pada masa itu badak masih hidup di banyak wilayah Jawa. A. Hoogerwerf dalam bukunya Udjung Kulon: The Land of the Last Javan Rhinoceros (1970) mencatat, pada abad ke-17 badak masih ditemukan di sekitar Batavia (kini Jakarta) dan Karawang, Jawa Barat.

Pada pertengahan abad ke-18, keberadaan badak bahkan dianggap sangat mengganggu. Pemerintah di Batavia menjanjikan premi 10 crown untuk setiap badak yang dibunuh. Kebijakan itu tercatat dalam Plakaatboek tertanggal 1 September 1747.

Dari Oktober 1746 hingga Agustus 1747, sebanyak 60 badak terbunuh. Premi kemudian dicabut pada 14 Januari 1749 karena biayanya terlalu besar. Sebelum pencabutan, pemerintah telah membayar hadiah untuk 526 badak dan 80 harimau. Namun, menurut Hoogerwerf, sejumlah penulis meragukan angka tersebut.

Badak Ditemukan di Jawa Timur

Memasuki abad ke-19, laporan keberadaan badak datang dari kawasan pegunungan dan dataran selatan yang jarang penduduknya, baik di Jawa Barat maupun Jawa Tengah.

Seekor anak badak dari hutan Kedu, sekitar Magelang, diperlihatkan di Surakarta pada 1817. Perburuan juga tercatat di sekitar Salatiga. Pada 1833, seekor anak badak ditangkap di dekat Wonosobo. Setahun kemudian, seekor badak besar ditembak di Nusakambangan, pulau di selatan Cilacap.

Titik persebaran paling timur dicatat Junghuhn, yakni di selatan Kediri, Jawa Timur. Penduduk setempat heran melihat binatang itu karena menganggapnya sangat langka.