Jason Noel Sanderly (tengah) menerima piala, dan piagam penghargaan setelah berhasil meraih juara pertama kategori SMA dalam kompetisi Story Telling PETAK 99 di UNJ. (ISTIMEWA)

PONTIANAK POST - Jason Noel Sanderly, siswa SMK LKIA Pontianak, berhasil meraih juara pertama kategori SMA dalam kompetisi Story Telling PETAK 99 tingkat nasional di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Membawakan kisah Siluman Ular Putih, prestasi ini menjadi buah kecintaannya terhadap bahasa Mandarin yang telah diasah sejak kecil.

Menguasai sebuah bahasa bukan sekadar mampu merangkai kata. Ada keberanian, penghayatan, dan kemampuan menyampaikan cerita yang membuat bahasa terasa hidup. Hal itulah yang ditunjukkan Jason Noel Sanderly.

Advertisement Pelajar kelas XII SMK LKIA Pontianak itu berhasil mengharumkan nama daerah setelah meraih juara pertama kategori SMA dalam kompetisi Story Telling PETAK 99 tingkat nasional di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Di hadapan dewan juri, Jason membawakan cerita bertema Siluman Ular Putih atau Bai She Zhuan. Ia berhasil menjadi yang terbaik setelah bersaing dengan lima finalis lainnya di kategori SMA, dan sederajat.

Advertisement Keberhasilan tersebut menjadi pengalaman tersendiri bagi Jason. Apalagi, kompetisi yang berlangsung pada 9 November 2026 itu merupakan kesempatan yang awalnya hanya ingin ia coba sebelum menuntaskan pendidikan di bangku sekolah.

Perjalanan Jason menuju panggung final tidak dimulai dari sebuah panggung megah. Semuanya berawal ketika ia menemukan poster perlombaan tersebut di Instagram sekitar Juli atau Agustus 2026. Tertarik untuk mencoba, ia kemudian mengajukan keikutsertaannya kepada pihak sekolah.

Babak penyisihan dilaksanakan secara daring melalui pengiriman video penampilan. Para peserta diminta merekam diri seolah-olah sedang tampil dalam perlombaan, kemudian mengirimkannya kepada panitia untuk dinilai. Sekitar dua pekan setelah pengiriman video, pengumuman hasil penyisihan keluar. Nama Jason masuk dalam daftar peserta yang berhak melaju ke babak final di Jakarta.

Bukan hanya dirinya, seorang peserta asal Pontianak lainnya dari kategori mahasiswa, yang merupakan mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan), juga berhasil menembus final. Keduanya menjadi perwakilan dari Kota Pontianak yang berangkat mengikuti babak penentuan di Jakarta.

Bagi Jason, kesempatan tersebut menjadi pengalaman yang patut disyukuri. Ia yang semula hanya ingin mencoba peruntungan justru mendapat kesempatan tampil di kompetisi tingkat nasional.