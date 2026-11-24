Siswa Sekolah Alam Terpadu Cerlang Pontianak belajar melampaui buku pelajaran. Dari isu gender, kapitalisme, emosi, hingga nilai tukar uang, rasa ingin tahu membawa anak-anak SD meneliti, berdiskusi, berkreasi, dan mengenal kewirausahaan sejak dini.

MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak

Mengapa warna pink identik dengan perempuan? Mengapa nilai tukar uang bisa naik turun? Bahkan, mengapa manusia memiliki emosi? Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dianggap berat untuk anak sekolah dasar (SD) itu justru menjadi bahan eksplorasi siswa Sekolah Alam Terpadu Cerlang Pontianak.

Advertisement Di sekolah ini, belajar tidak selalu dimulai dari buku pelajaran atau penjelasan guru. Rasa penasaran anak-anak terhadap berbagai hal di sekitarnya menjadi pintu masuk untuk mengenal persoalan sosial, ekonomi, hingga fenomena kehidupan sehari-hari.

Suasana itu terlihat dalam kegiatan Gelar Karya dan Lapak Cerlang yang digelar belum lama ini. Sejumlah siswa tampil mempresentasikan hasil pemikiran dan penelitian mereka. Topik yang diangkat pun beragam, bahkan menyentuh persoalan yang lazim diperbincangkan di kalangan mahasiswa.

Advertisement Vensia, misalnya. Siswa kelas VI tersebut tertarik membahas kapitalisme, konstruksi sosial, dan gender. Ketertarikannya berawal dari pertanyaan sederhana tentang mengapa warna tertentu kerap dianggap hanya pantas untuk laki-laki atau perempuan.

Pertanyaan itu kemudian berkembang menjadi pembahasan mengenai bagaimana masyarakat membentuk pandangan tentang identitas dan peran gender.

Cherryl, siswa kelas VI lainnya, memilih mengulik persoalan emosi manusia. Sementara Aqma tertarik memahami mengapa nilai tukar mata uang bisa mengalami kenaikan dan penurunan.

Bagi mereka, pertanyaan bukan sesuatu yang harus segera disudahi dengan satu jawaban. Justru dari situlah proses belajar dimulai: mengamati, mencari informasi, berdiskusi, kemudian menyampaikan hasil pemikiran.

Pendiri Sekolah Alam Terpadu Cerlang, Sri Wartati, mengatakan pendekatan pembelajaran di sekolah tersebut memang memberikan ruang luas bagi anak untuk mengembangkan rasa ingin tahu. Siswa didorong mengalami langsung proses belajar, bukan sekadar menghafal materi.