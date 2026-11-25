Dari lintasan Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) sejak matahari belum terbit hingga senja menjelang, dedikasi Donny Nurdiansyah menjadi bagian penting dari perjalanan tim atletik Kota Pontianak merebut predikat juara umum Porprov Kalbar 2026. Bukan sekedar medali, ia juga sedang menyiapkan generasi penerus atletik Kalimantan Barat

MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak

KETIKA sebagian orang masih terlelap, Donny Nurdiansyah sudah lebih dahulu menapakkan kaki di lintasan atletik Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pontianak. Udara subuh yang dingin tak pernah menjadi alasan untuk menunda pekerjaannya. Di sana, ia berdiri mengamati setiap gerakan, memperhatikan ritme langkah, sekaligus memastikan anak didiknya menjalani program latihan sesuai target.

Advertisement Rutinitas itu bukan berlangsung sehari atau dua hari. Berbulan-bulan selama pemusatan latihan (TC), Donny menjalani hari-harinya bersama para atlet. Pagi dan sore, lintasan menjadi ruang pengabdiannya. Bahkan, ketika Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat 2026 semakin dekat, intensitas latihan justru semakin ditingkatkan.

Tak ada hari libur. Tujuh hari dalam sepekan, anak-anak asuhnya terus ditempa. Pagi berlatih, sore kembali menjalani program. Baginya, prestasi bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ada disiplin, konsistensi, dan pengorbanan panjang yang harus dibayar sebelum seorang atlet berdiri di podium juara.

Advertisement Kerja keras itu akhirnya berbuah manis. Tim atletik Kota Pontianak tampil luar biasa pada Porprov Kalbar tahun ini. Mereka keluar sebagai juara umum dengan menyumbangkan 20 medali emas, 8 perak, dan 5 perunggu bagi kontingen Kota Pontianak.

Di balik deretan medali tersebut, ada tangan dingin seorang pelatih yang memahami betul bagaimana membangun kekuatan tim. Donny tidak sekadar memberikan instruksi latihan. Ia mengenali karakter, kemampuan, serta spesialisasi masing-masing atlet.

Nomor lari 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1.500 meter hingga 5.000 meter memiliki karakter dan kebutuhan latihan berbeda. Karena itu, setiap atlet mendapatkan porsi latihan yang disesuaikan dengan nomor yang akan diikuti. Tidak ada program yang diberikan secara seragam. Semua dirancang berdasarkan kebutuhan dan potensi atlet.

Namun, kejutan terbesar Donny pada Porprov kali ini bukan hanya keberhasilan mendulang medali dari para atlet senior. Ia juga berani memberikan kesempatan kepada tiga atlet junior yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD).

Donny menjelaskan keputusan tersebut bukan tanpa perhitungan. Dia melihat potensi besar yang dimiliki anak-anak didiknya. Mereka kemudian diturunkan pada sejumlah nomor, mulai dari estafet 400 meter putri, 800 meter, 1.500 meter hingga 5.000 meter.