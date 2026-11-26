Dari stadion tempat ia sekadar menemani sang kakak joging, Ary Apriansyah kini justru berlari menembus batas. Medali emas 100 meter Porprov Kalbar 2026 menjadi panggung pembuktian, sekaligus menandai lahirnya sprinter muda Pontianak dengan catatan waktu yang memecahkan rekor daerah

MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak

Ada cerita menarik di balik lahirnya seorang pelari cepat. Bukan tentang bakat yang langsung terlihat, bukan pula tentang kemenangan yang datang sejak perlombaan pertama. Bagi Ary Apriansyah, perjalanan menjadi manusia tercepat di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat 2026 justru bermula dari kekalahan demi kekalahan.

Advertisement Lahir di Sekadau, 6 April 2010, Ary kecil awalnya tidak pernah membayangkan akan berdiri di podium tertinggi sebagai pelari tercepat. Semuanya bermula ketika dirinya masih duduk di bangku kelas IV sekolah dasar. Saat itu, ia hanya diajak sang kakak untuk joging di Stadion.

Dari langkah-langkah kecil mengitari lintasan stadion itulah, benih kecintaannya terhadap dunia atletik mulai tumbuh.

Advertisement Namun, perjalanan Ary tidak serta-merta dihiasi kemenangan. Ketika masih SD, bakatnya belum terlalu terlihat. Setiap mengikuti perlombaan antar sekolah dasar, ia lebih sering harus menerima kekalahan. Bahkan, tak jarang air matanya jatuh ketika melihat pelari lain lebih dahulu mencapai garis finis.

Tetapi ada satu hal yang membuat Ary berbeda. Kekalahan tidak membuatnya menjauh dari lintasan. Justru sebaliknya, ia semakin rajin berlatih.

Di saat hasil perlombaan belum berpihak kepadanya, Ary memilih terus mengasah kemampuan. Ia belajar menerima kekalahan, memperbaiki kekurangan, dan kembali berlari. Perlahan, proses panjang itu mulai menunjukkan hasil.

Baca Juga: Pontianak Juara Umum Porprov XIV Kalbar 2026 dengan Raihan 174 Medali Emas

Bakatnya mulai terasah ketika menempuh pendidikan di SMP Negeri 11 Pontianak. Di sekolah inilah kemampuan Ary mulai menemukan bentuknya. Ia berhasil menjuarai perlombaan atletik antar SMP dan mulai menunjukkan bahwa dirinya memiliki potensi besar di nomor lari jarak pendek.

Di bawah pembinaan pelatih Adi Pani melalui One's Athletics Club, perkembangan Ary semakin terlihat. Latihan yang konsisten, kedisiplinan, serta kemauan untuk terus belajar menjadi bagian penting dari perjalanan prestasinya.