Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat resmi mengoperasikan Jembatan Gantung Simpang Kanan di Kabupaten Kubu Raya belum lama ini. Dengan berdirinya infrastruktur ini, akan menguatkan konektivitas kemajuan dari segala sektor

Mirza Ahmad Muin, Pontianak

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Chandra menuturkan jika pembangunan Jembatan Gantung Simpang Kanan di Kabupaten Kubu Raya telah diselesaikan. Dengan berdirinya jembatan tersebut, ke depan konektivitas warga dalam aktivitas dari satu tujuan ke tujuan lainnya bisa semakin cepat.

Advertisement "Pembangunan Jembatan Gantung Simpang Kanan adalah wujud nyata dari Kementerian PU untuk mengatasi keterpisahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya, Jumat (27/11).

Ke depan keberadaan Jembatan Gantung Simpang Kanan Kubu Raya ini juga akan menjadi sarana penunjang urat nadi kehidupan baru bagi lebih banyak jiwa warga setempat. Jembatan ini juga akan mendukung berbagai aktivitas lebih dari 1.672 warga setempat yang akan menjadi pengguna utamanya.

Advertisement Keberfungsiannya akan memudahkan anak-anak menuju sekolah. Juga menjadi sarana yang bisa mempercepat distribusi hasil perkebunan dan pertanian untuk mendukung perekonomian lokal. Sehingga bisa meningkatkan akses pelayanan publik secara inklusif. Jembatan Gantung Simpang Kanan Ambawang Kubu Raya sendiri dibangun dengan panjang mencapai 120 meter. Memiliki lebar 1,80 meter.

Bupati Kubu Raya Sujiwo, menilai keberadaan Jembatan Gantung ini akan benar-benar bisa menjadi infrastruktur penting pendorong perekonomian masyarakat setempat. Menurutnya, infrastruktur satu ini akan menjadi katalis peningkatan perekonomian hingga kualitas kehidupan dari warganya di Simpang Kanan Kubu Raya. "Ketika terjadi pergerakan ekonomi maka akan merangkak secara perlahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketika rakyat sejahtera maka akan meningkat kualitas pendidikan dan kualitas kesehatannya," katanya.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) asal Kalimantan Barat, Syarief Abdullah Alkadrie menuturkan jika selesainya jembatan ini menjadi jawaban atas harapan masyarakat selama ini.

Salah satu masyarakat Simpang Kanan Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya menilai jembatan gantung ini, benar-benar menjadi solusi penting dari permasalahan yang selama ini dihadapi masyarakat setempat.