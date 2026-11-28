Kontingen Kalimantan Barat meraih 11 medali dalam Olimpiade Madrasah Indonesia 2026 di Jakarta. Prestasi satu emas, lima perak, dan lima perunggu ini menjadi bukti kemampuan siswa madrasah bersaing di bidang sains, sosial, matematika, dan riset nasional.

MARSITA RIANDINI, Pontianak

PRESTASI tidak lahir dalam semalam. Ada ketekunan, semangat belajar, dan keberanian untuk bersaing di balik setiap medali yang berhasil diraih. Semangat itulah yang ditunjukkan para siswa madrasah asal Kalimantan Barat dalam Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) Tingkat Nasional 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Advertisement Dari arena kompetisi tersebut, kontingen Kalimantan Barat berhasil membawa pulang 11 medali. Capaian itu terdiri atas satu medali emas, lima perak, dan lima perunggu. Hasil membanggakan tersebut diraih siswa dari tiga jenjang pendidikan, yakni Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).

Perolehan medali tersebut menjadi gambaran bahwa kemampuan siswa madrasah di Bumi Khatulistiwa terus berkembang. Mereka tidak hanya menunjukkan kemampuan dalam bidang keagamaan, tetapi juga mampu bersaing dalam ilmu pengetahuan, sosial, matematika, hingga penelitian.

Advertisement Salah satu prestasi tertinggi dipersembahkan Putra Ananda Anugrah Pratama. Siswa jenjang Madrasah Aliyah (MA) itu berhasil meraih medali emas pada cabang Biologi dalam kompetisi OMI Sains.

Di jenjang yang sama, Fatih Hawwari menyumbangkan medali perak pada bidang Fisika. Sementara tiga medali perunggu diraih Nuril Feyza Islam pada bidang Kimia, Rafa Wahana Prayata pada bidang Ekonomi, dan Shafa Tanisha Najla pada bidang Matematika.

Prestasi juga datang dari jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs). Kali ini, kemampuan kolaborasi dan riset siswa turut mendapat pengakuan di tingkat nasional.

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Tim yang terdiri atas Gibran Al Khawarizmi, Freya Zhafira Izzatunnisa, dan Atha Bilal berhasil meraih medali perak dalam bidang Riset bertema Sustainable Development Goals (SDGs).

Dua medali perak lainnya dipersembahkan Muhammad Syafiq Alifuddin pada cabang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Muhammad Badri Hasfian pada cabang Matematika. Sementara Muhammad Ihsan Jaya meraih medali perunggu pada cabang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).