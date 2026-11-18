PONTIANAK POST - Perbedaan pendapat dalam keluarga terkadang sulit dihindari, termasuk ketika orang tua dan nenek memiliki aturan berbeda dalam mengasuh anak.

Niat baik nenek untuk membantu bisa berubah menjadi konflik ketika orang tua menyampaikan larangan yang tidak diterimanya.

Dalam situasi tersebut, orang tua perlu menjaga cara berkomunikasi tanpa harus mengorbankan aturan yang sudah ditetapkan untuk anak.

Advertisement Psikolog Rohmatul Fitri MPsi Psikolog menjelaskan, orang tua sebaiknya menggunakan komunikasi asertif ketika menyampaikan batasan kepada nenek atau kakek.

Baca Juga: Psikolog Jelaskan Batas Keterlibatan Nenek dalam Mengasuh Cucu di Rumah

Caranya dengan menghargai niat baik mereka terlebih dahulu, kemudian menjelaskan alasan keberatan dan menyampaikan aturan secara jelas.

Advertisement "Ucapan terima kasih juga dapat menjadi pembuka se belum menyam paikan larangan," ujarnya, dikutip dari Jawapos.

Jangan Membalas Amarah dengan Kemarahan

Kelembutan dalam menyampaikan larangan bukan berarti orang tua harus selalu mengalah ketika aturan dilanggar.

Terlebih jika tindakan tersebut berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, atau tumbuh kembang anak.

Dalam kondisi demikian, orang tua perlu menyampaikan batasan secara tegas dan meminta agar tindakan tersebut tidak diulangi.

Jika nenek atau kakek tersinggung, orang tua dapat memvalidasi perasaannya tanpa harus membatalkan keputusan.