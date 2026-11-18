PONTIANAK POST - Membantu mengasuh cucu merupakan bentuk perhatian nenek dan kakek kepada keluarga.

Namun, niat baik tersebut terkadang justru memicu perselisihan ketika cara pengasuhan yang diterapkan berbeda dengan aturan orang tua.

Misalnya, nenek memberikan makanan yang belum boleh dikonsumsi anak atau memberikan gawai agar cucu berhenti menangis. Padahal, orang tua sudah menetapkan aturan berbeda.

Advertisement Psikolog Rohmatul Fitri MPsi Psikolog mengingatkan bahwa nenek dan kakek boleh terlibat dalam mengurus cucu, tetapi tidak boleh mengambil alih posisi orang tua sebagai pengambil keputusan utama.

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"Nenek atau kakek boleh terlibat dalam me-ngurus cucu, tetapi ja ngan me ng gantikan posisi orang tua sebagai pengambil kepu tusan utama," tegasnya, dikutip dari Jawapos.

Advertisement Diam-Diam Melanggar Aturan Orang Tua

Salah satu perilaku yang perlu dihindari adalah sengaja melakukan sesuatu yang sudah jelas dilarang orang tua.

Contohnya, diam-diam memberikan makanan yang memang tidak boleh dikonsumsi cucu. Tindakan seperti ini menunjukkan bahwa kesepakatan pengasuhan tidak dihormati.

Menurut Fitri, keterlibatan nenek atau kakek masih berada dalam batas sehat selama mereka membantu menjaga cucu ketika orang tua bekerja, memberikan saran berdasarkan pengalaman tanpa memaksakan kehendak, serta mengikuti aturan yang telah disepakati.

Mengkritik Orang Tua di Hadapan Cucu

Kesalahan lain adalah menyalahkan orang tua ketika anak ditegur atau mengkritik cara mereka mendidik anak di hadapan cucu.

Perilaku tersebut dapat membuat orang tua berada dalam posisi serba salah. Terlebih jika perbedaan pendapat disampaikan di depan anak.