PONTIANAK POST - Kehadiran adik dalam keluarga membawa perubahan bagi anak sulung. Perhatian orang tua yang sebelumnya lebih banyak tertuju kepadanya kini harus terbagi.

Dalam situasi tertentu, kakak bisa merasa adiknya lebih sering dipeluk, digendong, atau dibela. Perasaan tersebut terkadang muncul tanpa disadari orang tua.

Anak yang lebih besar mulai dituntut mandiri dan diminta mengalah, sementara adiknya masih mendapat banyak perhatian karena dianggap belum bisa melakukan berbagai hal sendiri.

Advertisement Belakangan, perasaan serupa menjadi perbincangan setelah Ameena Nur Atta mengungkapkan isi hatinya kepada sang ayah, Atta Halilintar, melalui sebuah video yang beredar di media sosial.

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’’Papa suka belain adik, papa enggak suka belain kakak,’’ ujar Ameena. Bocah berusia empat tahun itu juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa jarang mendapatkan pelukan lebih dulu dari sang ayah.

Advertisement ’’Suka marahin kakak, sukanya belain adik. Suka peluk adik duluan, kakak enggak pernah duluan dipeluk,’’ ucapnya.

Curahan hati tersebut mendapat perhatian publik. Atta kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui unggahan media sosial pada Jumat (6/11).

Dia juga berjanji memperbaiki diri agar bisa menjadi ayah yang lebih baik bagi kedua putrinya.

Psikolog Anglis Ayu Anjarsari MPsi mengatakan, orang tua sebaiknya tidak langsung menepis ketika anak pertama mengeluhkan perlakuan yang dianggap lebih istimewa kepada adiknya. Hal terpenting adalah memastikan anak tetap merasa mendapatkan perhatian.

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’’Ketika anak pertama mengeluh bahwa adiknya lebih dimanja, orang tua sebaiknya tidak langsung menepis perasaan tersebut. Respons yang dibutuhkan adalah memastikan anak tetap mendapatkan perhatian,’’ tutur Anglis, dikutip dari Jawapos.