PONTIANAK POST - Kecemburuan antara kakak dan adik tidak selalu terlihat dari pertengkaran atau perebutan mainan.

Terkadang, perasaan tersebut muncul melalui perubahan perilaku anak yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan orang tua.

Anak sulung yang merasa adiknya lebih sering dipeluk, dibela, atau dimanja bisa menyimpan perasaan kurang diperhatikan.

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Perasaan tersebut menjadi perhatian setelah Ameena Nur Atta mengungkapkan keluhannya kepada sang ayah, Atta Halilintar, dalam video yang beredar di media sosial.

Advertisement ’’Papa suka belain adik, papa enggak suka belain kakak,’’ ujar Ameena. Bocah berusia empat tahun itu juga mengatakan dirinya merasa jarang mendapatkan pelukan lebih dulu dari sang ayah.

’’Suka marahin kakak, sukanya belain adik. Suka peluk adik duluan, kakak enggak pernah duluan dipeluk,’’ ucapnya.

Curahan hati tersebut mendapat perhatian publik. Atta kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui unggahan media sosial pada Jumat (6/11).

Dia juga berjanji memperbaiki diri agar bisa menjadi ayah yang lebih baik bagi kedua putrinya.

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Psikolog Anglis Ayu Anjarsari MPsi menjelaskan, keluhan anak yang merasa adiknya lebih dimanja sebaiknya tidak langsung ditepis.