PONTIANAK POST - Membagi perhatian kepada lebih dari satu anak bukan perkara mudah. Ketika adik masih membutuhkan banyak bantuan, kakak sering kali diharapkan lebih mandiri.

Tanpa disadari, keadaan tersebut bisa membuat anak sulung merasa kebutuhan dan perasaannya kurang diperhatikan.

Psikolog Anglis Ayu Anjarsari MPsi mengingatkan, ketika anak pertama mengeluh bahwa adiknya lebih dimanja, orang tua sebaiknya tidak langsung menepis perasaan tersebut.

Advertisement ’’Ketika anak pertama mengeluh bahwa adiknya lebih dimanja, orang tua sebaiknya tidak langsung menepis perasaan tersebut. Respons yang dibutuhkan adalah memastikan anak tetap mendapatkan perhatian,’’ tutur Anglis, dikutip dari Jawapos.

Perhatian kepada setiap anak perlu ditunjukkan melalui tindakan sehari-hari. Orang tua dapat membagi peran, menyediakan waktu khusus, serta memberikan apresiasi kepada masing-masing anak.

Advertisement 1. Orang Tua Perlu Berbagi Peran

Salah satu cara menjaga kebutuhan setiap anak tetap terpenuhi adalah membagi peran antara ayah dan ibu.

Misalnya, ketika ayah sedang menemani adik, ibu bisa mendekat dan memberikan perhatian kepada kakak. Begitu pula sebaliknya.

Dengan pembagian tersebut, kakak tetap mendapatkan pendampingan ketika adik sedang membutuhkan perhatian lebih banyak.

2. Jelaskan bahwa Kakak Pernah Mendapat Perlakuan Serupa

Orang tua juga dapat membantu anak memahami bahwa perhatian yang diberikan kepada adik bukan berarti kasih sayang kepada kakak berkurang.

Anglis menyarankan orang tua mengingatkan bahwa kakak pernah mendapatkan perhatian dan perlakuan serupa ketika masih seusia adik.