PONTIANAK POST - Anak pertama dan anak kedua terkadang menerima pola pengasuhan yang berbeda.

Kakak mungkin lebih sering diminta mandiri dan bertanggung jawab, sedangkan adik mendapat kelonggaran karena dianggap masih kecil.

Perbedaan tersebut tidak selalu muncul karena orang tua sengaja membeda-bedakan anak.

Advertisement Pengalaman mengasuh, harapan terhadap anak, hingga kondisi psikologis orang tua dapat memengaruhi cara mereka memperlakukan setiap anak.

Dilansir dari Jawapos, psikolog Anglis Ayu Anjarsari MPsi menjelaskan, ada sejumlah faktor yang membuat pola pengasuhan terhadap anak pertama dan adik tidak selalu sama.

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Menurut Anglis, pengalaman menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perbedaan pola asuh.

’’Yang pertama berkaitan dengan pengalaman orang tua. Saat mengasuh anak pertama, orang tua cenderung lebih protektif karena belum memiliki pengalaman sebelumnya,’’ ujarnya.

Ketika mengasuh anak pertama, orang tua biasanya masih belajar memahami kebutuhan dan perkembangan anak.

Karena belum memiliki pengalaman sebelumnya, mereka cenderung lebih berhati-hati dan protektif. Situasi dapat berbeda saat anak kedua dan seterusnya lahir.

Orang tua sudah memiliki bekal pengalaman dari pengasuhan anak pertama sehingga cenderung lebih percaya diri, fleksibel, dan santai dalam menghadapi berbagai situasi.