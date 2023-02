Percaya Diri di Depan Umum

BISA tampil percaya diri di hadapan umum tidak semudah membalikan telapak tangan. Saat ini semakin banyak kampanye yang mendorong peningkatan value (nilai) diri muncul di media sosial maupun di artikel-artikel. Dilansir dari Jawapos, salah satu cara seorang individu dapat meningkatkan value dirinya adalah dengan menguasai kemampuan public speaking. Seorang individu akan terlihat memiliki value diri yang kuat dengan menghadirkan kesan positif kepada orang lain ketika berinteraksi.

Orang lain akan menerima stimulus public speaking yang diucapkan, dan itu akan membentuk persepsi di pikiran mereka bahwa diri adalah pribadi yang bervalue, karena mampu mengutarakan pesan secara baik yang pada akhirnya memengaruhi persepsi diri mereka tentang diri sendiri.

Public speaking selalu melekat dalam segala kegiatan yang melibatkan orang lain. Oleh karena itu, kemampuan berbicara di muka umum mutlak dimiliki semua orang, apapun posisi atau jabatannya dan golongannya.

Tanpa disadari, apapun profesi, pasti pernah melakukan salah satu dari banyak aktivitas yang membutuhkan skill public speaking. Seperti saat memimpin rapat, memberikan arahan, memberikan pendapat di muka umum, bahkan ketika berkomunikasi secara personal pun sebetulnya dituntut untuk menguasai kemampuan itu (public speaking). Saat ini orang yang dipandang tinggi dan memiliki pengaruh adalah seseorang yang mampu bersuara, mengutarakan ide, gagasan dan pikirannya secara terstruktur. Sehingga dari gagasannya itu mampu memengaruhi sikap dan perilaku orang lain. (/jpc)