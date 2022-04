Bukber Alumni SMPN 1 Sungai Raya, Ajang Silaturahmi dan Berbagi Berkah

Berbuka menjadi momen yang ditunggu umat Islam, usai sehari penuh menjalankan ibadah puasa. Momen buka puasa, tentunya akan lebih menyenangkan, jika dilakukan bersama orang terdekat. Saat bulan Ramadan, tidak sedikit juga yang memanfaatkan momen Berbuka Puasa Bersama (Bukber). Para Alumni tahun 1996 SMP Negeri 1 Sungai Raya, Kubu Raya misalnya. Mereka menggelar Bukber untuk menjalin keeratan tali silaturahmi antar sesama. Seperti apa suasananya ?.

Deny Hamdani – PONTIANAK

SEHARI sebelumnya, wajah Yanti (40) tampak kusut. Matanya tidak berhenti melihat gawai yang ada di tangannya di grup whatsapp alumni sekolah. Dia rupanya tengah menunggu puluhan kawannya “mengiyakan” lokasi acara bukber di salah satu bilangan hotel di Kota Pontianak. Sudah sepakat. Bukber akhirnya resmi digelar.

Yanti, Yusdi, Citra, Rina, Feni, Wahyu, Lusi, Ida, Heri, Andre, Hendra, Firman, Iwan Ani, dan lain-lain sudah tahunan tidak bertemu. Yanti, ibu beberapa anak, yang dulunya menjadi primadona sekolah ini mengajak bertemu teman-teman sesama alumni sekaligus berbuka puasa bersama. Bertemu teman-teman satu angkatan. Selain sebagai ajang menjalin tali silaturahmi, juga berbagi rejeki kepada teman satu angkatan.

“Harus japri whatsapp satu-satu. “Keriting” ini tangan. Tapi tidak apalah. Ada sekitar 25-30 kawan-kawan, baik bapak-bapak atau ibu-ibu yang ikut acara bukber ini. Senang sekali, setelah tahunan tidak ketemu bisa bertemu di acara bukber,” kata perempuan berbaju putih dan berkerudung cream ini membuka cerita seusai berbuka.

Ketika semuanya bertemu di lokasi sambil menunggu waktu Iftar (berbuka puasa), rata-rata saling bercerita soal anak dan kabar kegiatan di luar. Ada yang menonjol dengan 5 sampai 6 anak. Ada yang 3 anak. Juga 2 anak. Semuanya saling bertanya kabar tentang anak, istri, dan suami di rumah. Semua berbaur demi membangun keakraban yang sudah tahunan tidak terjalin akrab.

“Dulu semua teman di sekolah saling sapa dan bersenda gurau. Sudah tahunan hingga puluhan tahun tak bertemu. Bertemu hari ini (kemarin) sangat senang sekali. Kita saling tanya kabar juga saling menyambung tali silaturahmi. Jangan sampai terputus. Mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi kawan-kawan bisa gabung di acara Bukber,” lanjut Deny Satria, alumni SMPN 1 Sungai Raya yang berdinas di Polda Kalbar ini.

Alumni angkatan 1996 SMP Negeri 1 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya memang menggelar acara bukber. Para alumninya juga tidak sedikit yang sukses di luar. Ada yang menjadi pengusaha, ibu rumah tangga, abdi negara, perawat, polisi hingga berbagai profesi lain. Hari itu (Minggu), mereka semuanya berkumpul bersama sekedar melepas kerinduan dan menjalin tali silaturahmi.

Saling sapa, saling tanya dan bersenda gurau menjadi ciri khas acara bukber kali ini. “Waduh senang sekali. Saya juga bisa menyumbang suara. Kebetulan di tempat bukber ada musik live,” ucap Ade sapaan Sulastri, penyanyi lokal yang malang melintang dengan sejumlah prestasi ini.

Buka puasa bersama pernah memang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut diterangkan lewat Hadist Riwayat Abu Dawud. “Para sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya, ‘mengapa makan tidak kenyang?’ Kemudian, Nabi balik bertanya, ‘Apa kalian makan sendiri?’ Para sahabat menjawab, ‘iya’,” (HR Abu Dawud).

Kemudian Rosulullah SAW menjawab lagi, “Makanlah kalian bersama-sama dan bacalah basmalah, maka Allah akan memberikan berkah kepada kalian semua,”.

Ustad Miftah, penceramah sekaligus anggota DPRD Kalbar menambahkan sahabat Nabi Muhammad SAW pernah menyebut kalau Rasulullah SAW tidak pernah makan sendirian. Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan bahwa sebaik-baiknya makanan adalah yang dimakan dengan banyak tangan.

Ustaz Wahyul Afif Al Ghafiqi juga menyampaikan anjuran Nabi Muhammad SAW bahwa makan bersama-sama itu banyak berkahnya yang meliputi rasa kebersamaan dan menjadi silaturahmi. “Ada kebersamaan, rasa syukur, silaturahmi dan interaksi atau komunikasi langsung antar manusia,” ujarnya.

Ustad Miftah melanjutkan terpenting ketika mengelar acara buka bersama itu, dibarengi dengan sholat magrib bersama di lokasi menjadi tempat bukber. Kalau bisa mengelar tarawih bersama, itu lebih baik lagi. “Pahala buka bersama dapat. Pahala ibadah juga diperoleh,” tutupnya. (*)