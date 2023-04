Iftar Bersama Eks Pelajar SMPN 1 Kubu Raya

Berburu Pahala, Sekaligus Ajang Curhat Cerita Tak Usai Masa Lalu

Iftar bersama pada bulan Ramadan memang dianjurkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Bahkan ketika itu, Nabi Muhammad SAW memulai kebiasaan iftar bersama di Madinah, hanya dengan satu buah kurma dan segelas air putih, kemudian dilanjutkannya dengan shalat Maghrib bersama. Namun seperti apa, ketika eks pelajar SMPN 1 Kubu Raya bersuka cita mengadakan bukber ?

DENY HAMDANI-PONTIANAK.

Wajah Yanti dan Eko, tersenyum puas ketika sudah tiba di Lantai 7 Hotel Star Pontianak, Jalan Gajahmada. Napas keduanya sedikit terengah-engah, seperti berlari sedang mengejar sesuatu. Meski tidak telat, keduanya paling sibuk mengatur kawan-kawan sejawat, yang datang bergiliran. Apalagi agenda iftar bersama digelar di Rooftop dengan aneka view sunset dan gedung gedung tetangga, sambil menunggu azan magrib menyeruak keluar.

Keseruan, keceriaan, kerinduan, dan kebahagian terbangun ketika perbincangan seadanya mengalir begitu saja. Kawan-kawan nyaris berusia sama ini, tak ada yang serius dibicarakan. Tanpa sekat. Semua serba bercanda. Bicara soal masa lalu yang belum tuntas, soal kerjaan, manfaat dan pahala iftar bersama.

Sambil menunggu beberapa menit ke depan azan merdu menggema keluar dari layar televisi, suara radio dan toa masjid di Kota Pontianak. Sebelumnya aneka kudapan, hidangan pelengkap, berbagai minuman, sudah memenuhi meja makan panjang. Nah, begitu suara azan magrib menyeruak, keluarlah kalimat syukur dari para alumni eks SMPN 1 Kubu Raya ini. Itu sekaligus menandakan waktu berbuka dimulai.

Mengenai Iftar Bersama di bulan Ramadan, Miftahudin pencemarah asal Kubu Raya menyimpulkan Iftar bersama adalah kegiatan yang dilakukan pada saat bulan Ramadan, di mana sekelompok orang berkumpul untuk berbuka puasa bersama. Kegiatan ini biasanya diadakan di masjid, musholla, rumah, mall, hotel dan tempat umum lainnya.

Pada banyak hadis disebutkan aneka manfaat dan hikmah iftar bersama. Pertama mempererat tali silaturahmi. Buka puasa bersama dapat menjadi ajang mempererat hubungan antar sesama muslim dan meningkatkan rasa persaudaraan. Dalam kegiatan ini, orang-orang berkumpul bersama, berbicara, dan berbagi pengalaman, yang dapat memperkuat hubungan sosial dan emosional antar mereka.

Selanjutnya membantu yang membutuhkan: Dalam kegiatan buka puasa bersama, umat muslim juga dapat membantu yang membutuhkan. Seperti yatim piatu, janda, dan orang miskin. Dengan memberikan makanan kepada mereka saat berbuka puasa. Umat muslim dapat memberikan bantuan dan kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan.

Begitu juga soal pahala. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis-hadis di atas, berbuka puasa bersama juga memiliki pahala yang besar. Orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang melayani sedikitpun.

“Selanjutnya juga menumbuhkan rasa syukur. Kegiatan buka puasa bersama juga dapat menumbuhkan rasa syukur dan bersyukur kepada Allah SWT karena telah memberikan makanan dan minuman berbuka puasa. Ini dapat menjadi pengingat selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan,” jelasnya.

Iftar bersama juga menghadirkan keberkahan. Berbuka puasa bersama dapat menghadirkan keberkahan dalam kehidupan umat muslim. Dalam kegiatan ini, umat muslim berkumpul bersama untuk memuji Allah SWT dan mengingatnya, yang dapat membawa keberkahan dan rahmat darinya.

hadis yang memperkuatnya soal iftar bersama. Dari Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian mengabaikan undangan yang diberikan oleh saudara-saudara kalian, apalagi undangan untuk berbuka puasa. Barangsiapa yang mengabaikan undangan, maka dia telah durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Bukhari)

hadis lain, Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang keutamaan dan keberkahan dari Iftar bersama dalam tradisi reliji islam. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikitpun.” (HR. Tirmidzi). Sementara dari Salman Al-Farisi RA, Rasulullah SAW bersabda, “Jika seorang Muslim memberi makan seorang Muslim lainnya saat berbuka, Allah SWT akan memberi kepadanya makanan dari Surga dan mengampuni dosanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurutnya dalam tradisi Islam, iftar bersama menjadi ajang yang penting dalam mempererat hubungan sosial antar sesama Muslim. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, tetapi juga dilanjutkan para sahabatnya dan umat muslim di seluruh dunia sampai sekarang. “Ini menjadi bentuk ibadah dan kebaikan yang dianjurkan oleh Islam,” ucapnya.

Pada zaman Rasulullah, lanjutnya, Iftar bersama dilakukan di Masjid Nabawi dengan cara membagikan makanan kepada seluruh jamaah yang hadir. Rasulullah SAW sendiri sering memimpin kegiatan ini dan mengajarkan kepada umatnya untuk saling berbagi dan memberikan makanan kepada yang membutuhkan. Bahkan, beliau bersabda bahwa orang yang memberikan makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa.

Di Indonesia, tradisi Iftar bersama ini sendiri juga sudah ada sejak zaman para wali songo. Para wali Allah, melakukannya di banyak tempat. Mereka tidak hanya mengajarkan tentang agama, tetapi juga memperkenalkan tradisi buka bersama sebagai bentuk kebersamaan dan solidaritas antar umat. “Nah manfaatnya adalah mempererat tali silaturahmi antar sesama umat Muslim selain meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan, juga membantu yang membutuhkan agar dapat merasakan nikmatnya hidangan secara bersama-sama,” kata dia.

Ia melanjutkan dalam konteks modern seperti sekarang, tradisi reliji Iftar bersama telah menjadi ajang terpenting memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya acara buka bersama yang diadakan di masjid-masjid, perkantoran, lembaga pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

Tujuan iftar sendiri juga saling meningkatkan kebersamaan, solidaritas, membantu yang membutuhkan agar bisa menikmati hidangan bersama-sama. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk saling berbagi pengalaman dan inspirasi, juga memperkaya pengalaman berpuasa selama Ramadan. (*)