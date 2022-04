Mahatma MK Gandhi Prize 2020 untuk Perdamaian Tanpa Kekerasan

Pada 27 Maret, Seminar & Penghargaan Perdamaian Dunia Online oleh Yayasan Mahatma MK Gandhi untuk Perdamaian Tanpa Kekerasan dan LSM perdamaian internasional, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) mengundang para warga negara, kepala lembaga pendidikan, pemimpin agama, dan profesor hukum internasional dari empat benua untuk menegaskan solidaritas dalam mengambil tindakan-tindakan global untuk perdamaian.

Sejak didirikan pada tahun 1989, Yayasan telah memberikan Penghargaan Mahatma MK Gandhi untuk Perdamaian Tanpa Kekerasan setiap tahun kepada para aktivis perdamaian yang telah berkontribusi besar bagi perdamaian dan kemanusiaan global. Para mantan pemenang termasuk mantan Presiden AS, Jimmy Carter dan mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela.

Pidato-pidato sambutan oleh Sekretaris Jenderal Yayasan Dr. Jyoti Mohapata, dan Ketua HWPL, Bapak Man Hee Lee, penerima sebelumnya Mahatma MK Gandhi Prize dan pidato ucapan selamat oleh calon presiden Filipina, Ferdinand “Bong Bong” Marcos Jr.; Mantan Senator Senat Filipina dan Walikota Davao City saat ini, Sara Duterte; Ketua Komisi Pendidikan Tinggi (CHED), Komisaris Dr. J. Prospero “Popoy” E. De Vera III, dan pemimpin Partai Maobadi Nepal, Nn. Kopila Kunwar semuanya menekankan perlunya mengambil tindakan komunal untuk menghargai nilai perdamaian.

Penghargaan Mahatma MK Gandhi untuk Perdamaian Tanpa Kekerasan, yang telah diberikan selama lebih dari tiga dekade, diberikan kepada Dr. Ronald L Adamat, Komisaris CHED dan Ven. Ashin Htavara, Sekretaris Jenderal Komite Perwakilan Semua Biksu Burma tahun ini sebagai pengakuan atas kontribusi mereka.

Dr. Ronald L Adamat diakui atas kontribusinya dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Filipina. Pada 2019, ia telah menyetujui pendidikan perdamaian wajib untuk semua universitas negeri dan kampus komunitas, dan menandatangani MOA dengan HWPL untuk mendistribusikan kurikulum pendidikan perdamaian di Filipina. Ven. Htavara, di sisi lain, mendirikan dua perpustakaan perdamaian di Myanmar, berpartisipasi dalam Kantor World Alliance of Religions’ Peace (WARP) di Norwegia, dan memimpin kampanye untuk mendukung hukum internasional untuk mengakhiri perang dan mempromosikan perdamaian.

Dalam pidato penerimaannya, Ven. Ashin menekankan bahwa negara tanpa perdamaian tidak dapat mengharapkan pembangunan berkelanjutan.

“Semangat non-kekerasan Gandhi masih hidup di Myanmar. Warga memerangi penindasan militer dengan gerakan non-kekerasan,” katanya, menyerukan LSM dan warga untuk memainkan peran mereka dalam membawa perdamaian dan pengakhiran perang ke masyarakat internasional.

Pada Seminar Perdamaian Dunia setelah Upacara Penghargaan, pembicara dari Yayasan Mahatma MK Gandhi untuk Perdamaian Non-Kekerasan dan HWPL mempresentasikan pentingnya mempraktikkan dan mendidik perdamaian dalam situasi global saat ini, dan menyoroti pentingnya Declaration of Peace and Cessation of War (DPCW) dalam upaya membangun perdamaian. Pembicara adalah Bapak Ketua Prasana Acharya, Wakil Presiden Internasional Prof. Lalit Agarwal, dan Anggota Dewan Gubernur, Prof. Deepshikha Kalra, Suhn Park, Direktur Umum Cabang Departemen Hukum Internasional di HWPL, Prof. Rommel Santos Diaz, Presiden Yayasan Federalis Dominika; dan Pdt. Swami Chidghan Anand Parivrajak, Pemimpin Rohani Misi Brahmrishi Internasional.

Suhn Park, Direktur Umum Cabang Departemen Hukum Internasional HWPL memperkenalkan kampanye perdamaian yang sedang berlangsung di seluruh dunia.

“DPCW telah diluncurkan pada tahun 2016 oleh Komite Hukum Perdamaian Internasional HWPL, dan merupakan deklarasi yang diperlukan untuk mencapai pengakhiran yang akhir dari perang dan perdamaian dunia. HWPL juga mengoperasikan Kantor WARP untuk aliansi agama, dan telah menerapkan pendidikan perdamaian untuk menyebarkan budaya perdamaian.

Saat ini, lebih dari 740 ribu surat dan tanda tangan dari 176 negara telah dikumpulkan untuk mendukung DPCW, 268 Kantor WARP beroperasi di 129 negara (per Desember 2021), dan 242 institusi dan sekolah telah menandatangani MOU dengan HWPL untuk implementasi pendidikan perdamaian.”

Prof. Rommel Santos Diaz, Presiden Yayasan Federalis Dominika menyuarakan pentingnya DPCW di tengah konflik-konflik yang sedang berlangsung di Ukraina dan Rusia dengan mengatakan, “DPCW adalah dokumen yang paling cocok saat ini untuk memandu dialog-dialog dan negosiasi-negosiasi yang dipromosikan oleh semua negara Eropa”, dan bahwa itu “sangat melengkapi piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga dengan piagam Organization of American states (OAS), dan Anggaran Dasar Pengadilan Internasional OAS.”

Profesor Deepshikha Kalra, Dekan Kelompok Management Education & Research Institute (MERI) menekankan pentingnya Pendidikan Perdamaian. Ia mengatakan, “Anak-anak sekarang bahkan tidak bisa menerima kegagalan karena mereka diajarkan untuk selalu menjadi pemenang sejak kecil, meskipun menang bukanlah segalanya. Kita perlu mengembangkan semacam lingkungan di mana setiap orang menerima satu sama lain dan ketidaksepakatan harus diterima dengan senang hati.”

Man Hee Lee, Ketua HWPL, mengatakan “Perdamaian adalah hak yang harus dinikmati setiap orang yang hidup dalam komunitas global ini.”

Dia juga telah menekankan untuk mengakhiri perang yang tidak berarti di mana nyawa yang berharga hilang bahkan pada saat ini di berbagai belahan dunia.