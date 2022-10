Jembatan Kerch Terkena Ledakan, Putin Naik Pitam ke Ukraina

MOSKOW – Hubungan Rusia dan Ukraina makin memanas. Selama akhir pekan, Presiden Rusia Vladimir Putin justru sibuk menunjuk jenderal baru dan mengirim rudal ke Ukraina Selatan. Hal tersebut karena harta karunnya, Jembatan Kerch, terbakar karena ledakan.

“Selamat ulang tahun tuan Presiden!’’ Rekaman suara Marilyn Monroe menyanyikan selamat ulang tahun kepada Presiden AS Kennedy terpampang di laman Twitter Kepala Keamanan dan Pertahanan Ukraina Oleksiy Danilov. Video itu disandingkan dengan cuplikan terbakarnya Jembatan Kerch dengan kepsyen: Selamat Pagi Ukraina.

Pesan itu seperti menyindir Putin yang baru saja merayakan ulang tahun 7 Oktober lalu. Momen bahagia pemimpin negeri beruang merah dirusak dengan insiden yang memalukan. Pasalnya, Jembatan Kerch adalah salah satu warisan Putin setelah pendudukan Krimea 2014 lalu. Saat peresmian 2018, dia secara pribadi datang dan mengendarai truk dan menyebranginya. Moskow menggadang-gadang jembatan itu tak akan disentuh pihak lawan.

Bukan hanya simbol vital, peran jembatan yang menghubungkan Rusia dengan Krimea tersebut sangat penting untuk strategi militer Rusia. Semua aset persenjataan dan logistik disalurkan melalui jembatan tersebut. Karena itu, kabar bahwa terjadi ledakan di Jembatan tersebut membuat seluruh dunia terbelalak.

’’Kami sudah mengirim penyelam untuk menyelidiki insiden tersebut,’’ ujar Wakil Perdana Menteri Rusia Marat Khusnullin.

Hingga saat ini, masih belum pasti kronologi insiden itu. Pihak Rusia hanya menjelaskan bahwa ledakan itu terjadi dikarenakan truk bermuatan bom. Mereka juga tak secara langsung menyalahkan insiden tersebut kepada Ukraina.

Meski terlihat bahagia, Ukraina pun tak mengaku sebagai dalang dari peristiwa tersebut. Menurut mereka, semua ini adalah hasil dari keteledoran dari pihak.

’’Bangunan ilegal Rusia terbakar. Alasannya simpel: jika Anda membangun sesuatu yang meledak, cepat atau lambat ya akan meledak,’’ ungkap Kepala Partai Servant of the People David Arakhamia menurut The Guardian.

Meski tak terang-terang menuding Ukraina, Putin sepertinya tak mau tinggal diam. Beberapa jam setelah insiden itu, Kremlin menunjuk Sergei Surovikin sebagai pemimpin penyerangan Ukraina.

Pamor sang Jenderal sangat menakutkan. Dia lah yang dikabarkan memerintahkan penembakan terhadap pendemo pro demokrasi pada 1990an. 2017 lalu, dia juga ditugaskan memimpin ekspedisi militer ke Syria. Saat itu, dia dikatakan menggunakan taktik kejam dengan mengebom pasukan anti pemerintahan tanpa pandang bulu.

’’Selama tiga puluh tahun, karir Surovikin dipenuhi tuduhan korupsi dan kekejaman,’’ tulis intel Inggris menurut Agence France-Presse.

Esoknya (9/10), Rusia kembali meluncurkan rudal ke kota Zaporizhzhia, Ukraina Selatan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan tersebut menewaskan 12 orang dan melukai 49 orang. Sekretaris Dewan Kota Zaporizhzhia Anatoliy Kurtev justru menyebutkan angka yang lebih tinggi. 17 orang, termasuk satu anak, meninggal.

Analis militer mengatakan, dampak dari ledakan di jembatan penghubung Krimea memang kembali menggeser dinamika geopolitik. Mick Ryan, pakar Center for Strategic and International Studies, menjelaskan meski Ukraina bukan dalangnya, insiden tersebut bakal menyulut eskalasi dalam strategi invasi Rusia.

’’Ini menjadi demonstrasi bahwa militer Rusia tak bisa melindungi aset termasuk wilayah yang sudah diduduki,’’ paparnya.

Banyak yang merasa bahwa Rusia sebenarnya sudah ‘’kalah’’. Di atas kertas, Putin menyatakan resmi menguasai kota Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia dan Kherson. Namun, militer Ukraina rupanya sudah mulai merebut kembali beberapa wilayah.

Putin bahkan harus menyebutkan opsi nuklir. Sejak awal banyak pakar yang menyatakan bahwa opsi nuklir tak mungkin dipilih Platov, sebutan Putin saat menjadi mata-mata. Namun, Presiden AS Joe Biden tak mau ambil risiko.

“Saya rasa dia (Putin, Red) tak bercanda dengan ancaman itu. Dan saya tak tahu bagaimana menghindari armageddon jika hal tersebut terjadi,’’ ungkapnya. (bil/bay)