Guinness World Records, Donor Darah Diikuti 70.000 Pendonor di Korea Selatan

Para relawan Korea telah terdaftar di GUINNESS WORLD RECORDS untuk tantangan paling banyak orang untuk mendaftarkan sebagai donor darah online dalam 24 jam. Pada tanggal 1 Oktober kelompok relawan pemuda ‘WE ARE ONE’ telah menyelesaikan pengajuan donor darah online untuk 71.121 relawan selama 24 jam untuk menantang Rekor Dunia.

Tantangan rekor 70.000 pendonor darah disiapkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah untuk mengatasi kekurangan darah yang disebabkan oleh COVID-19, dipimpin oleh We Are One, organisasi pemuda Korea yang mengadakan kampanye donor darah ‘Life ON Youth ON’.

Menurut Laporan Status Global tentang Keamanan dan Ketersediaan Darah (Global Status Report on Blood Safety and Availability) yang diterbitkan oleh WHO pada Juni 2022, kekurangan darah telah berdampak pada semua negara selama pandemi COVID-19. Juga pada Januari 2022, Palang Merah Amerika mengumumkan bahwa AS sedang menghadapi krisis darah nasional – kekurangan darah terburuk dalam lebih dari satu dekade.

Melalui ‘Red Connect’, aplikasi smartphone donor darah resmi dari Palang Merah Korea, semua sukarelawan telah menyelesaikan pengajuan donor darah dalam 24 jam dari jam 8:00 pagi pada tanggal 1 Oktober hingga jam 8:00 pagi pada tanggal 2 Oktober. Ini sekitar tujuh kali rekor dunia sebelumnya 10.217 (8 jam) yang dipegang oleh India.

Junsu Hong, kepala WE ARE ONE, mengatakan, “Hal ini dimungkinkan bukan hanya karena para sukarelawan, tetapi juga para pejabat Palang Merah Korea yang bekerja di garis depan untuk mengatasi kekurangan darah, dan perusahaan IT yang mengembangkan sistem aplikasi donor darah yang efisien. Dalam artian itu memiliki arti yang sangat penting. Saya percaya COVID-19 bisa dikalahkan ketika kita semua bersatu,” katanya.

Sejak diluncurkan pada 30 Juli tahun ini, WE ARE ONE telah melakukan kampanye ‘70.000 donor darah’ sejak 27 Agustus. Per tanggal 11, total 43.811 orang menyelesaikan donor darah, dan direncanakan untuk menyelesaikan donor darah dari 70.000 orang pada bulan November.(r)