Singapura Panggil Pimpinan 8 Perusahaan Perkebunan, Dalami Kaitan dengan Kabut Asap

PONTIANAK POST - Di tengah pemeriksaan perusahaan, Presiden Prabowo menerima Menlu Singapura Vivian Balakrishnan. Indonesia dan Singapura sepakat membentuk satgas untuk menangani karhutla dan dampaknya.

Pemerintah Singapura memanggil delapan pimpinan perusahaan perkebunan yang mewakili 10 perusahaan untuk meminta penjelasan terkait dugaan keterkaitan mereka dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang menyebabkan kabut asap lintas batas.

Advertisement Pertemuan berlangsung pada Rabu (28/10). Para pimpinan perusahaan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong, Menteri Dalam Negeri K Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu di The Treasury.

Delapan pimpinan yang hadir berasal dari Wilmar International, Kencana Agri, Golden Agri-Resources, Sinar Mas Group yang mewakili APP Ltd dan APP (China) Ltd, First Resources, TSH Resources, Indofood Agri Resources, serta Bumitama Agri.

Mengutip The Star, Shanmugam mengatakan kebakaran di Indonesia yang menyebabkan kabut asap dipicu oleh praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah Singapura, kata dia, akan menggunakan seluruh kewenangannya untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti terlibat.

Advertisement Shanmugam menegaskan, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kehadiran korporasi dan kepentingan bisnis di Singapura. Karena itu, mereka juga bertanggung jawab memastikan kegiatan operasional dan rantai pasoknya tidak berkontribusi terhadap kabut asap.

“Jika terdapat kekhawatiran mengenai keterlibatan suatu perusahaan, baik secara langsung maupun melalui hubungan korporasi atau rantai pasoknya, kami akan memeriksa fakta-faktanya secara saksama,” kata Shanmugam.

Ia menambahkan, pemerintah tidak akan membiarkan struktur korporasi atau pengaturan dengan pihak ketiga menghambat penyelidikan. Pemeriksaan akan dilakukan untuk memastikan fakta dan keterkaitan masing-masing perusahaan.

Singapura juga berencana mengusulkan perubahan terhadap Transboundary Haze Pollution Act atau Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas. Perubahan itu ditujukan untuk memperluas kewenangan otoritas dalam menyelidiki kebakaran di Indonesia dan kaitannya dengan entitas bisnis di Singapura.