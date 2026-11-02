Indonesia Desak Rusia Stop Rekrut WNI Jadi Tentara Bayaran

SIAP MENYERANG: Sejumlah tank Rusia bersiap melancarkan serangan darat ke Ukraina. Selain serangan darat, Rusia juga menembakkan rudal ke sejumlah fasilitas militer Ukraina. (IST)

PONTIANAK POST – Pemerintah Indonesia meminta Rusia menghentikan perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk bergabung dengan militernya. Desakan tersebut disampaikan melalui jalur diplomatik menyusul laporan banyaknya WNI yang direkrut untuk bertempur dalam perang melawan Ukraina.

Advertisement

Desakan itu mengemuka setelah seorang WNI bernama Taufiq Muhammad dilaporkan tewas saat bertugas sebagai tentara Rusia. Menurut intelijen militer Ukraina (DIU), pria asal Surabaya tersebut berangkat ke Moskow pada April 2026 setelah tergiur tawaran gaji tinggi. Dia disebut tidak mengetahui bahwa dirinya akan dikirim ke medan perang.

DIU melaporkan, Taufiq tewas dalam pertempuran pertamanya saat pasukan Rusia bergerak dari Zelena Dolyna menuju Novoselivka dan Drobysheve.

Advertisement

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Yvonne Elizabeth Mewengkang mengatakan, KBRI Moskow masih memverifikasi informasi kematian tersebut. ”Kami mengimbau masyarakat tidak berspekulasi sebelum menerima kabar yang valid,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah telah menyampaikan permintaan resmi kepada Rusia agar tidak merekrut WNI melalui jalur apa pun, baik ke dalam militer maupun formasi lain yang berkaitan dengan militer.

”Pemerintah meminta Rusia mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan WNI tidak direkrut ke dalam militer maupun formasi lainnya terkait militer melalui jalur apa pun,” kata Yvonne.

Pemerintah juga berharap Rusia memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang warganya dikecualikan dari perekrutan militer.

Yvonne mengingatkan masyarakat agar mewaspadai tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang menjanjikan gaji tinggi. Calon pekerja diminta memastikan legalitas tawaran melalui instansi berwenang serta memahami isi kontrak sebelum menandatanganinya.