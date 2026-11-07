Pemimpin Sekte Puasa di Kenya Divonis 200 Tahun Usai 190 Anak Tewas dalam Ritual Mematikan

BORNEOGLOBE.COM - Pengadilan di Kenya menjatuhkan hukuman penjara selama 200 tahun kepada Paul Mackenzie, pemimpin kelompok keagamaan yang terlibat dalam kasus kematian massal akibat praktik puasa ekstrem. Sebanyak 190 anak menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

Putusan terhadap Mackenzie dibacakan oleh Hakim Diana Kavedza pada Jumat (6/11) waktu setempat. Hukuman tersebut terdiri atas dua bagian, yakni 100 tahun penjara atas tindak pembunuhan melalui kelaparan dan tambahan 100 tahun untuk pembunuhan secara langsung.

Mackenzie diketahui memimpin kelompok keagamaan Kristen apokaliptik yang menjalankan aktivitasnya di kawasan Hutan Shakahola, dekat Kota Malindi, wilayah pesisir timur Kenya.

Advertisement Dalam menjalankan ajarannya, Mackenzie diduga menanamkan keyakinan kepada para pengikutnya bahwa kematian akibat kelaparan akan membawa mereka menuju surga sebelum datangnya kiamat.

Ajaran tersebut tidak hanya ditujukan kepada orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak. Mereka menjadi bagian dari praktik puasa yang diperintahkan Mackenzie, meskipun tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah tersebut.

Kasus ini semakin mengungkap keterlibatan sejumlah pengikut Mackenzie yang diduga melakukan ancaman dan kekerasan terhadap para korban. Tindakan tersebut dilakukan agar mereka tetap menjalankan ritual puasa sampai meninggal dunia.

Advertisement Peristiwa di Hutan Shakahola kemudian menjadi salah satu kasus pembunuhan massal yang berkaitan dengan kelompok keagamaan paling mematikan dalam sejarah modern.

Dalam persidangan, Hakim Diana Kavedza turut menguraikan penderitaan yang dialami anak-anak selama berada di bawah pengaruh kelompok tersebut. Mereka menjadi korban kekerasan serta mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi.