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Internasional

Elon Musk Bakal Rekrut Jensen Huang Usai Sang Raja Chip Menganggur

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Penulis: Aristono Edi Kiswantoro
DUA TOKOH TEKNOLOGI: Jensen Huang dan Elon Musk.
DUA TOKOH TEKNOLOGI: Jensen Huang dan Elon Musk.

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PONTIANAK POST – Elon Musk tampaknya tidak ingin kehilangan kesempatan mendapatkan Jensen Huang. CEO Tesla dan SpaceX itu secara terbuka menyatakan tertarik merekrut mantan bos Nvidia tersebut. Bahkan, Musk menyebut akan menjadi sebuah kehormatan jika Huang bersedia bergabung dengan salah satu perusahaannya.

Pernyataan itu menarik perhatian karena hubungan keduanya bukan sekadar persahabatan antartokoh teknologi. Selama bertahun-tahun, Musk justru menjadi salah satu pelanggan yang sangat membutuhkan teknologi Nvidia. Kini, ketika Huang meninggalkan perusahaan yang dibangunnya selama 33 tahun, Musk membuka peluang untuk membawanya masuk ke dalam ekosistem bisnisnya.

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Melalui platform X pada Rabu malam (11/11) waktu setempat, Musk merespons unggahan akun ZeroHedge yang memintanya merekrut Huang.

"That would be an honor" atau "Itu akan menjadi sebuah kehormatan," tulis Musk.

Respons singkat tersebut muncul sehari sebelum Nvidia mengumumkan pengunduran diri Huang pada Kamis (12/11) waktu setempat. Huang melepas jabatan presiden, CEO, sekaligus anggota dewan direksi perusahaan yang didirikannya pada 1993.

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Nvidia kemudian menunjuk Chief Financial Officer (CFO) Colette Kress sebagai CEO interim sembari mencari pengganti permanen. Sementara itu, Harvey Jones ditunjuk menjadi ketua dewan direksi pertama perusahaan tersebut.

Kepergian Huang mengakhiri kepemimpinan selama 33 tahun di Nvidia, perusahaan yang berkembang menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam industri semikonduktor dan kecerdasan buatan (AI) dunia.

DULU MEMOHON GPU

Ada cerita menarik yang menggambarkan kedekatan Musk dan Huang. Pada September 2024, salah satu pendiri Oracle, Larry Ellison, pernah menceritakan pengalaman makan malam bersama keduanya di restoran Nobu, Palo Alto.

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Editor : Aristono Edi Kiswantoro
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