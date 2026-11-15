Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Tangani Karhutla di KTT ASEAN, Minta Maaf soal Dampak Asap

Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). (Setpres)

PONTIANAK POST - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11).

Prabowo menyatakan pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap korporasi yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan. Penegakan hukum dilakukan melalui pencabutan konsesi dan proses hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab.

Advertisement "Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami," tutur Presiden.

Di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN, Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan karhutla yang berlangsung hampir empat bulan.

Namun, dampak kabut asap lintas batas turut dirasakan masyarakat di Malaysia dan Singapura.

71 Ribu Personel Dikerahkan Tangani Karhutla

Pemerintah Indonesia mengerahkan 71.000 personel pemadam kebakaran hutan untuk menangani bencana tersebut.

Prabowo menyebut upaya pemadaman itu menimbulkan pengorbanan besar. Sebanyak 16 personel meninggal dunia, sejumlah lainnya mengalami luka-luka, dan dua helikopter hilang selama operasi penanganan kebakaran.

"Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter," tuturnya.

Pemerintah Siapkan Pendekatan Pencegahan

Selain memperkuat pemadaman, Indonesia juga mengubah pendekatan penanganan karhutla. Jika sebelumnya lebih berfokus pada pemadaman dan mitigasi, pemerintah kini mengarahkan upaya secara lebih sistematis pada pencegahan.

Pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru serta sejumlah program untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan pada masa mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia apabila karhutla berdampak terhadap masyarakat Singapura dan Malaysia.