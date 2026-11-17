PONTIANAK POST – Dugaan penyelundupan chip kecerdasan buatan (AI) Nvidia dari Amerika Serikat ke Tiongkok melalui Indonesia berkembang menjadi skandal internasional. Bukan hanya menyangkut perebutan teknologi strategis antara Washington dan Beijing, perkara ini juga menyeret kehidupan pribadi Jensen Huang, pendiri sekaligus mantan CEO Nvidia, yang dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Alice Huang, mantan petinggi perusahaan komputasi awan Megaspeed.

Alice diduga memiliki kaitan dengan jaringan intelijen Tiongkok. Namun, dugaan tersebut belum terbukti. Beijing membantah tuduhan itu, sementara Reuters menyatakan belum dapat memverifikasi apakah Alice bekerja untuk pemerintah Tiongkok.

Advertisement Skandal tersebut menjadi sorotan setelah Jensen mengundurkan diri sebagai CEO Nvidia pada 12 November 2026. Reuters melaporkan, Jensen sebelumnya mengakui ketidaksetiaan kepada istrinya dan meminta maaf karena telah mengecewakan keluarga serta perusahaan. Meski demikian, belum ada kepastian bahwa skandal pribadi tersebut menjadi satu-satunya penyebab pengunduran dirinya.

Polri kini ikut diminta mendalami dugaan pengalihan chip Nvidia melalui Indonesia. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan, permintaan dari Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat sedang ditangani Bareskrim Polri.

Suyudi membantah informasi mengenai penggeledahan kantor Megaspeed di Jakarta oleh FBI bersama Bareskrim. “Penggeledahan belum ada. Tapi, ini sedang kami telusuri oleh Tim Bareskrim Polri,” kata Suyudi, Senin (17/11).

Advertisement Sebelumnya, The Straits Times memberitakan adanya penggeledahan kantor anak perusahaan Megaspeed di Indonesia pada awal 2026. Mengutip sumber pemerintah Indonesia, media tersebut menyebut petugas menemukan rak server yang belum dibuka, tetapi tidak menemukan unit pemroses grafis (GPU).

Reuters kemudian melaporkan bahwa anak perusahaan Megaspeed di Indonesia mengimpor perangkat keras Nvidia sepanjang 2024 hingga 2026. Termasuk prosesor H100 dan komponen terkait. Namun, catatan impor tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya pelanggaran pengendalian ekspor.

Sumber yang dikutip The Straits Times juga menduga sebagian besar perangkat keras Nvidia yang dibeli entitas Megaspeed kemungkinan dibawa ke Tiongkok, bahkan disebut berpotensi menggunakan jet pribadi setelah tiba di Indonesia. Dugaan rute tersebut masih memerlukan pembuktian.

Skandal Asmara dan Dugaan Mata-Mata