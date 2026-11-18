MANILA – “Di mana Indonesia?” Pertanyaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendadak menyita perhatian dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Amerika Serikat di Manila, Filipina, Selasa (17/11/2026). Trump bahkan meminta Presiden RI Prabowo Subianto berdiri sebelum melontarkan pujian di hadapan para pemimpin negara ASEAN.

Advertisement “Saya melihat teman saya di sini. Tolong berdiri. Dia orangnya sangat pemalu, ya,” ujar Trump saat mencari Prabowo di antara para kepala negara yang hadir.

Prabowo kemudian berdiri dan menghadap ke arah Trump. Presiden AS itu langsung menyampaikan apresiasinya kepada kepala negara Indonesia tersebut.

“Dia melakukan pekerjaan yang sangat baik, terima kasih banyak. Selamat juga. Pemimpin hebat,” kata Trump.

Advertisement Momen tersebut terjadi ketika Trump membacakan pidato mengenai kerja sama pertahanan Amerika Serikat dan Indonesia yang diumumkan pada awal tahun ini. Di tengah pembacaan, Trump berhenti sejenak, mengangkat kepala, lalu mencari keberadaan Prabowo.

Setelah menyampaikan pujian, Trump kembali melanjutkan pidatonya. Dia menyebut kerja sama pertahanan kedua negara diarahkan untuk memperluas persatuan, meningkatkan pelatihan gabungan pasukan khusus, serta mendukung modernisasi pertahanan.

Trump juga menyinggung peningkatan kerja sama pertahanan Amerika Serikat dengan Filipina. Pernyataan tersebut menegaskan perhatian Washington terhadap penguatan kemitraan keamanan dengan negara-negara Asia Tenggara.

Prabowo Hadiri KTT Khusus ASEAN-AS